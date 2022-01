'Drive My Car' đoạt giải của Hiệp hội các nhà phê bình phim quốc gia

Drive My Car cũng giành được danh hiệu cao nhất từ ​​Hiệp hội phê bình phim Los Angeles và Hiệp hội phê bình phim New York.

Cùng với giải Phim hay nhất, Drive My Car còn đoạt thêm giải Đạo diễn, Kịch bản và Nam diễn viên chính xuất sắc. Hiệp hội các nhà phê bình phim quốc gia (NSFC) tự hào có các thành viên chấm giải thuộc các ấn phẩm điện ảnh hàng đầu, các nhà phê bình phim nổi tiếng như Peter Debruge, Owen Gleiberman. Justin Chang của tờ Los Angeles Times là chủ tịch của NSFC.

Bất kỳ bộ phim nào khởi chiếu tại Mỹ vào năm 2021, dù ở rạp chiếu hay trên nền tảng phát trực tuyến, đều đủ điều kiện để xem xét trao giải. Không giống như nhiều giải thưởng khác, NSFC không có quy trình đề cử. Các giải thưởng, người chiến thắng được công bố luôn cho mỗi hạng mục. Năm ngoái, Nomadland đã giành giải cao nhất, sau đó đoạt luôn Oscar phim hay nhất.





Các giải thưởng khác được trao gồm: Nam diễn viên chính xuất sắc: Hidetoshi Nishijima (Drive My Car); Nữ diễn viên chính xuất sắc: Penélope Cruz (Parallel Mothers); Nam diễn viên phụ xuất sắc: Anders Danielsen Lie (The Worst Person in the World); Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Ruth Negga (Passing). Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car); Kịch bản hay nhất Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)…

Drive My Car dựa theo tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn lừng danh Nhật Bản Haruki Murakami (tác giả tiểu thuyết Rừng Na Uy), nhận giải Kịch bản hay nhất tại LHP Cannes 2021 và vào danh sách đề cử Phim quốc tế xuất sắc tranh Oscar 2022. Ban đầu phim lấy bối cảnh ở Busan (Hàn Quốc) nhưng sau đó đổi sang Hiroshima (Nhật Bản) do đại dịch.