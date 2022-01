'Drive My Car' được Hiệp hội phê bình phim Toronto bình chọn là phim hay nhất

Drive My Car cũng được Hiệp hội phê bình phim Toronto (Canada) bình chọn là phim hay nhất và kịch bản hay nhất hôm 16.1. Ở một diễn biến khác, Jane Campion nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất qua bộ phim The Power of the Dog, theo The Hollywood Reporter.

Olivia Colman đã giành được danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc trong The Lost Daughter của Maggie Gyllenhaal qua vai một học giả đã ly hôn có cuộc gặp gỡ trên đảo Hy Lạp với một gia đình đi nghỉ mang lại những ký ức sâu sắc về những lựa chọn nuôi dạy con cái của cô ấy qua bản chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của Elena Ferrante năm 2006.

The Lost Daughter của Netflix cũng đã mang về cho Jessie Buckley vương miện Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho màn trình diễn của cô trong vai phiên bản trẻ hơn nhân vật của Colman và giải Phim đầu tay hay nhất cho Gyllenhaal.





Ngôi sao Denzel Washington đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong The Tragedy of Macbeth của Joel Coen và Bradley Cooper là Nam diễn viên phụ xuất sắc qua phim Licorice Pizza của đạo diễn Paul Thomas Anderson.

Bộ phim Flee của đạo diễn Jonas Poher Rasmussen (Đan Mạch) được Hiệp hội phê bình phim Toronto vinh danh là Phim hoạt hình xuất sắc, trong khi bộ phim đầu tay Summer of Soul do Questlove đạo diễn nhận giải Phim tài liệu hay nhất năm 2021.