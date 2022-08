Dự án An Phú Center Point: Mua nhà trao tay nhận ngay sổ đỏ

Thời gian vừa qua, có nhiều dự án BĐS nhà ở chậm tiến độ, không bàn giao nhà cho cư dân theo hợp đồng dẫn đến những bức xúc, mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư, thậm chí cư dân còn phải kiện cáo, treo băng rôn phản đối… Điều này không những làm mất thời gian và tiền bạc của người mua mà còn khiến ngành BĐS có nhiều bất cập khiến khách hàng e ngại đầu tư. Thấu hiểu được lo lắng đó của các nhà đầu tư BĐS, Công ty TNHH An Phú Cần Thơ tập trung phát triển các dự án sở hữu vị trí thuận lợi, tiềm năng phát triển lớn và đặc biệt là chú trọng hoàn thiện giấy tờ pháp lý để khách hàng an tâm đầu tư. Đây cũng là cách để An Phú Land khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường BĐS trong nhiều năm qua. Tính đến nay, An Phú Land đã thành công phát triển nhiều án lớn như An Phú Residence (Vĩnh Phúc), An Phú Center Point (Cần Thơ).

Chủ đầu tư trao sổ đỏ, khách hàng vững niềm tin

Vừa qua, chủ đầu tư An Phú Cần Thơ đã tổ chức lễ trao sổ đỏ cho cư dân an cư mua shophouse và đất nền tại dự án An Phú Center Point Cần Thơ. Sự kiện đã thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và các sàn giao dịch bất động sản tham gia. Khách hàng tham dự chương trình đều được tham gia bốc thăm trúng thưởng với các phần quà có giá trị như điện thoại Oppo, Đồ gia dụng trị giá 500.000 đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư An Phú Cần Thơ chia sẻ: “Đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng lớn đến hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống, trong đó có ngành BĐS. Do dịch bệnh kéo dài cùng việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội khiến thị trường BĐS có những giai đoạn gần như đóng băng, thủ tục hoàn thiện pháp lý cũng bị gián đoạn. Tuy nhiên, với Công ty TNHH An Phú Cần Thơ, bên cạnh việc tích cực tham gia phòng chống dịch, doanh nghiệp vẫn chú trọng tới hoạt động xây dựng dự án. Ngoài việc An Phú Cần Thơ tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết và nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, bàn giao sổ đỏ cho khách hàng. Chúng tôi quyết tâm thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nhằm thể hiện vị thế của một chủ đầu tư BĐS chuyên nghiệp”.

Bà Hoàng Thanh Thủy - Phó giám đốc của An Phú Cần Thơ nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự hoàn thiện của dự án An Phú Center Point, một lần nữa khẳng định uy tín của An Phú Cần Thơ đối với các công trình. Việc trao sổ đỏ kịp thời giúp khách hàng an cư lập nghiệp, đưa dự án vào vận hành thuận lợi và an toàn. Cuộc sống thịnh vượng của cư dân An Phú Center Point là yếu tố góp phần hình thành các khu đô thị theo quy hoạch của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho toàn thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ niềm vui sau khi nhận sổ đỏ, anh Lê Nam - chủ nhân của 2 căn hộ liền kề tại An Phú Center Point cho biết: “Tôi biết An Phú Cần Thơ là chủ đầu tư uy tín đã có nhiều dự án tại Cần Thơ nên ngay khi biết thông tin dự án An Phú Center Point mở bán, tôi đã tìm hiểu và thấy đây là dự án có vị trí đắc địa nằm ngay tại trung tâm quận Cái Răng. Tôi đã có cơ hội trực tiếp tham quan dự án và nhận thấy sự nghiêm túc của An Phú Cần Thơ trong tiến độ thi công, mức độ đầu tư xây dựng nên đã quyết định đặt mua ngay sản phẩm nhà liền kề tại dự án. Nhận được sổ đỏ, tôi sẽ yên tâm hơn để cho cả gia đình sinh sống ở đây và sẽ tìm kiếm thêm các dự án tiềm năng khác để đầu tư dài hạn”.





An Phú Center Point - KĐT hiện đại cho cuộc sống tiện đẳng cấp tại Cần Thơ

Dự án tọa lạc ngay tại đường Lê Hồng Nhi (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), vị trí trung tâm thuận lợi với hệ thống hạ tầng giao thông phát triển. Nhờ vậy, cư dân ở đây có thể kết nối dễ dàng tới trung tâm hành chính, văn hóa của TP.Cần Thơ cũng như các điểm đến du lịch như Chợ nổi Cái Răng, Vườn sinh thái Hoa Súng, Khu du lịch Ba Láng, Vườn du lịch Lê Lộc…

An Phú Center Point được thiết kế quy mô với diện tích rộng 1,73 ha và mật độ xây dựng chiếm 39,9%. Dự án phân thành khu nhà cao tầng, nhà phố thương mại shophouse và nhà liền kề. Dự án được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại kết hợp với cảnh quan để tạo nên khu đô thị sinh thái đẳng cấp, cho cư dân không gian sống tiện nghi. Hệ thống tiện ích nội khu như đường trải nhựa, vỉa hè, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước… đều đã được hoàn thiện và sẵn sàng cho cư dân sinh sống. Chủ đầu tư cũng không quên thiết lập dịch vụ bảo vệ, hệ thống an ninh 24/7 đảm bảo cuộc sống riêng tư và an toàn. Hiện nay sau hơn 1 năm dự án mở bán số lượng sản phẩm đất nền chỉ còn trên 10 sản phẩm trong đợt mở bán cuối cùng năm 2022.