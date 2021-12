Dự án nhà phố Lavela Garden chính thức khởi công block A

Tại sự kiện, Quý khách hàng được trực tiếp chứng kiến nghi thức khởi công, tham quan nhà mẫu shophouse và tiến độ xây dựng của toàn dự án. Đồng thời, chương trình áp dụng nhiều quà tặng, chính sách hấp dẫn cho khách hàng giao dịch.

Lễ khởi công block A khẳng định dự án Lavela Garden đảm bảo tiến độ xây dựng, ngày càng hoàn thiện và sẵn sàng đón chào cộng đồng cư dân đến đây an cư lạc nghiệp. Hiện nay, dự án đã cất nóc dãy nhà B1, đang triển khai xây dựng tầng 1 dãy nhà phố B2 và cơ sở hạ tầng dự án đã hoàn thành bao gồm các hạng mục đường nhựa, đấu nối điện, cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy.

Lavela Garden “lợi ích nhân đôi, sinh lời bền vững”

Lavela Garden tọa lạc ngay mặt tiền đường Bình Chuẩn 69 được quy hoạch mở rộng có lộ giới 22m từ năm 2025. Đây là vị trí quan trọng nối với các tuyến huyết mạch như ĐT 743, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, Thủ Khoa Huân. Sở hữu vị trí đắc địa để kết nối giao thông, phát triển đô thị, thuận lợi cho hoạt động thương mại - dịch vụ, shophouse Lavela Garden có nhiều tiềm năng để tăng trưởng theo thời gian.

Thiết kế nhà phố hiện đại, tiện nghi và đa năng. Với kết cấu 1 trệt, 2 lầu, mặt tiền 5m, nhà phố đảm bảo hai công năng chính là kinh doanh và an cư phục vụ gia chủ hoặc cho thuê. Ngoại thất cao cấp khi bàn giao giúp mặt tiền kinh doanh mang vẻ ngoài sang trọng, tiết kiệm nhiều chi phí trang trí cửa hàng, văn phòng… tùy mục đích sử dụng.

Với thiết kế mặt bằng tầng trệt theo phong cách không gian mở giúp dễ dàng điều chỉnh bố trí nội thất. Chất lượng bàn giao đảm bảo với nhiều vật liệu cao cấp như mặt tiền ốp đá marble Golden Line, đá hoa cương chống ẩm, sơn nước ngoại thất Dulux Professional Weathershield Sealer, kính solar toàn bộ mặt ngoài giúp cản nhiệt, cản tia UV và tiết kiệm chi phí làm mát.





Dự án có mật độ xây dựng chỉ 42%, nằm liền kề công viên khu vực Bình Chuẩn rộng 3ha và sở hữu công viên nội khu 1656m² giúp không gian thêm nhiều mảng xanh, thoáng mát, trong lành hơn.

Giải bài toán nhà phố xây sẵn khan hiếm tại Thuận An

Nhu cầu về nhà phố tại Bình Dương hiện nay ngày càng tăng cao do địa phương này đang hội tụ nhiều yếu tố lý tưởng để an cư lạc nghiệp. Toàn tỉnh đang có hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư, công nhân đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp như VSIP, Tân Uyên, Việt Hương, Becamex…, trong đó có 85% là người nhập cư. Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu an cư rất lớn, ước tính cao gấp 8 lần so với người dân địa phương.

Số dân nhập cư tại địa bàn tỉnh Bình Dương tập trung đông tại hai thành phố mới Thuận An và Dĩ An, gần các khu công nghiệp lớn và các khu dân cư hiện hữu.

Đặc biệt, nhu cầu nhà ở phổ biến gần các trục giao thông thuận tiện di chuyển vào TP.HCM như QL13 (nối Phạm Văn Đồng), ĐT 743, Mỹ Phước - Tân Vạn (nối QL 1K, Xa lộ Hà Nội).

Tuy nhiên, số lượng nhà phố trên toàn địa bàn tỉnh hiện đang khá khan hiếm, không đủ đáp ứng nhu cầu ở thực.

Lavela Garden là dự án được đầu tư và thiết kế bài bản, sở hữu tiềm năng phát triển bền vững nhằm mang lại đẳng cấp sống, giá trị gia tăng cho bất động sản và chất lượng thương mại - dịch vụ tại dự án.