Dự án nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh hoạt động lại sau đại án tại BIDV

Mới đây, người dân TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) tiếp tục được hòa mình trong không khí ngày lễ Quốc tế thiếu nhi tại khu đô thị Phúc An Asuka do đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group tổ chức.