Dự án sắp bàn giao được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng

Dự án đúng tiến độ, sắp bàn giao là phương án đầu tư an toàn nhất

Khảo sát từ trang Batdongsan.com.vn cho thấy, trong một tháng qua nhu cầu tìm kiếm các dự án nhà phố, biệt thự hiện hữu và các dự án căn hộ sắp bàn giao có tỷ lệ tăng cao hơn hẳn so với các loại hình bất động sản khác. Đại diện đơn vị này cũng nhấn mạnh, những dự án sắp bàn giao từ những chủ đầu tư uy tín được xem là phương án đầu tư an toàn và sẽ "lên ngôi" trong thời điểm hiện nay.

Theo giới phân tích, một căn hộ từ lúc chưa hình thành cho đến khi hoàn thiện giá trị có thể tăng ít nhất 10 - 30%. Chính vì vậy, chọn mua căn hộ sắp bàn giao là lựa chọn tối ưu cho hầu hết người dân có nhu cầu nhà ở thực. Lời khuyên là nên lựa chọn chủ đầu tư uy tín, mức giá phù hợp và pháp lý rõ ràng.

Báo cáo mới nhất tháng 5.2022 của DKRA cũng chỉ ra rằng, giá bán sơ cấp nhà phố biệt thự tại khu ven Sài Gòn ghi nhận mức tăng từ 15-20% so với giai đoạn mở bán trước đó, mỗi giai đoạn cách nhau 4-5 tháng. Trong đó, các giao dịch chủ yếu tập trung vào những dự án có tiến độ vượt trội, chuẩn bị bàn giao và có hạ tầng kết nối đồng bộ cũng như nằm ở vị trí trung tâm của các thành phố mới sắp được thành lập.

Sức hút từ những dự án uy tín và an toàn

Mới đây, tại sự kiện giới thiệu dự án Làng sinh thái golf Green Center phía Tây Bắc Sài Gòn thu hút hàng trăm khách hàng tham dự và hơn 90% sản phẩm được giao dịch thành công. Được đầu tư bởi C.S.Q Investment - đây cũng chính là chủ đầu tư của sân golf West Lakes 27 hố tiêu chuẩn quốc tế lớn bậc nhất phía Tây Sài Gòn, dự án Green Center không chỉ ghi điểm bởi không gian sống xanh đẳng cấp, sở hữu lâu dài với sổ hồng riêng từng căn mà tiến độ xây dựng “thần tốc” của dự án cũng mang lại sự hài lòng với khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đạt 90% tiến độ để kịp bàn giao cho khách hàng, các hạ tầng tiện ích như hồ bơi chuẩn Olympic, khu Club House, công viên trẻ em, nhà hàng…đã đi vào hoạt động giúp nơi đây dần hình thành nên một khu đô thị xanh giàu sức sống.

Ở khu vực phía đông TP.HCM và nằm trên tuyến QL13, dự án khu căn hộ cao cấp The Emerald Golf View cũng tạo ấn tượng mạnh với khách hàng khi chuẩn bị cất nóc trong tháng 6 và bàn giao cho cư dân vào năm nay 2022. Đây là dự án căn hộ hiếm hoi tọa lạc mặt tiền Đại Lộ Bình Dương đảm bảo được tiến độ cam kết với chất lượng công trình vượt trội. Dự án được đầu tư bởi tập đoàn Lê Phong - một trong những chủ đầu tư uy tín và lớn mạnh hàng đầu Bình Dương.

The Emerald Golf View là dự án hiếm có tại Bình Dương sở hữu tầm nhìn đắt giá ôm trọn sân golf Sông Bé cùng hệ sinh thái gồm 80 tiện ích đẳng cấp mang đến cuộc sống “như nghỉ dưỡng” dành cho cư dân. Bên cạnh đó, nằm trực diện KCN VSIP 1 và liền kề loạt tiện ích ngoại khu chỉ vài bước chân như: TTTM Aeon Mall, Lotte Mart, hệ thống các bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế…giúp dự án gia tăng giá trị theo thời gian.





Không chỉ an toàn về pháp lý và bàn giao nhà trong năm nay, The Emerald Golf View còn mang đến chính sách thanh toán và hỗ trợ tài chính “không thể tốt hơn”. Theo đó, chỉ cần thanh toán 120 triệu đồng (5%) người mua được ký hợp đồng mua bán và hoàn tất thanh toán 25% giá trị còn lại trong vòng 12 tháng khách hàng đã dễ dàng sở hữu ngay căn hộ đẳng cấp tại The Emerald Golf View. Bên cạnh đó, còn được ngân hàng ân hạn nợ gốc trong 24 tháng, hỗ trợ lãi suất 0% đến 30 tháng. Chưa dừng lại ở đó, điểm khác biệt tạo nên điểm cộng lớn thu hút khách hàng là chính sách cam kết cho thuê trong 12 tháng từ chủ đầu tư Lê Phong. Với cam kết này, người mua sẽ có được khoản lợi nhuận đến 216 triệu đồng/năm.

Cũng tại trung tâm TP.Thuận An, Bình Dương, chủ đầu tư Lê Phong vừa giới thiệu ra thị trường dự án Phố thương mại chuyên gia AN Residence nằm sát KCN VSIP 1. Đây là dự án đất nền hiếm hoi tại Bình Dương có pháp lý sạch, đã có sổ đỏ từng nền, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Dự án nằm trong khu dân cư sầm uất được quy hoạch bài bản, thoáng đãng với hệ thống giao thông nội khu rộng lớn, có lộ giới từ 12-13 m, công viên cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống điện, nước và viễn thông ngầm hóa đã hoàn chỉnh nên có thể nhận nền và xây dựng ngay.

Phố thương mại chuyên gia AN Residence nằm trong khu dân cư sầm uất hiện hữu, có quy mô 200 nền, diện tích đa dạng từ 67-126 m², bao gồm các dòng sản phẩm shophouse một trệt, 3 lầu và nhà phố một trệt, 2 lầu, phù hợp nhu cầu an cư và đầu tư. Với mức giá từ 36 triệu đồng/m² (đã gồm VAT), được ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 80% với thời hạn 30 năm giúp khách hàng dễ dàng sở hữu được một không gian sống chuẩn mực và đẳng cấp.