Du khách nườm nượp đến thăm khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (Thái Bình)

Cách trung tâm TP.Thái Bình khoảng 35 km, khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là điểm đến thu hút du lịch của nhiều bà con các tỉnh lân cận đến tham quan trong mỗi đợt nghỉ lễ.

Ngày 30.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài trong năm, du khách nườm nượp khắp các nơi kéo đến khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành để tận hưởng nét đẹp hoang sơ của biển. Nơi đây có bãi cát tự nhiên trải dài, bằng phẳng nên nhiều du khách hứng thú.

Ông Tô Mạnh Biên, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành, cho biết: "Tuy đường về Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành vẫn chưa thuận tiện nhưng du khách thập phương rất có hứng thú với bãi biển này. Theo dự kiến, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khu du lịch biển Cồn Vành thu hút khoảng 6.000 - 7.000 người”.

Theo kinh nghiệm nhiều năm quản lý khu vực này, ông Biên cho biết du khách sẽ tập trung đông vào cuối giờ chiều, từ khoảng 16 giờ đến tối.

Phần lớn khách du lịch đến nghỉ ngơi trong ngày, nhưng vẫn có một số hộ gia đình ở xa, đến muộn, họ sẽ ở lại ăn tối, nghỉ lưu trú qua đêm.





Những năm trước, khu du lịch biển Cồn Vành thường xảy ra tình trạng có người đuối nước.

Do đó, năm nay công tác đảm bảo an ninh an toàn, nhất là phòng chống rủi ro đuối nước tại bãi biển Cồn Vành đã được ban quản lý tập trung lực lượng, quân số để nâng cao cảnh giác, liên tục nhắc nhở du khách, người dân phải đề phòng các tình huống xấu có thể phát sinh", ông Biên cho biết.