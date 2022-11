Du khách Pháp suýt mất chân sau chuyến bay dài do huyết khối

Chuyến du lịch “bão táp”

Yêu thích những bãi biển Việt Nam, ông Victor Pollet cùng con trai lên kế hoạch du lịch Phú Quốc và Đà Nẵng tháng 11.2022. Sau chuyến bay từ Pháp đến TP.HCM, chân ông có dấu hiệu sưng phù, đau nhức. Tuy nhiên, hai cha con chỉ nghĩ là ông bị tê chân do ngồi quá lâu nên tiếp tục đến Phú Quốc. Vừa đặt chân đến “đảo ngọc” không lâu, tình trạng trở nên nghiêm trọng, chân phải không chỉ phù nề mà còn đau đớn, đi lại khó khăn.

Ông Victor Pollet cùng con đến một bệnh viện đa khoa tại Phú Quốc để thăm khám và được chẩn đoán bị tắc động mạch cấp tính chi dưới. Bác sĩ yêu cầu lập tức chuyển bệnh nhân về TP.HCM chữa trị. Ông Victor Pollet nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện FV vào ngày 3.11.

Xuất viện trong 24 giờ sau khi điều trị bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch

Qua thăm khám, khảo sát hình ảnh, PGS-TS-BS Trần Minh Hoàng cho biết, khoảng 5 ngày trước bệnh nhân này chỉ mới tắc một nhánh ở động mạch chày trước. Bệnh diễn tiến từ từ và khi đến Bệnh viện FV thì huyết khối ở động mạch chân của ông Pollet đã gây tắc mạch gần như hoàn toàn, thiếu máu nuôi bàn chân khiến chân tím tái, đau đớn. Nếu không chữa trị kịp thời thì nguy cơ ông bị cưa chân rất cao.

Thợ làm bánh người Pháp, Claude Daniel Victor Pollet, được các bác sĩ Bệnh viện FV cứu chân kịp thời

Với chứng tắc động mạch cấp tính như ông Victor Pollet, trước đây các bác sĩ thường sử dụng phương pháp phẫu thuật mổ hở mạch máu để điều trị. Phương pháp này đòi hỏi bệnh nhân phải có thời gian nằm viện lâu để hồi phục. Đây là điều rất khó khăn với một khách du lịch như ông Victor Pollet.

May mắn, Bệnh viện FV rất mạnh về kỹ thuật Can thiệp nội mạch. Đây là phương pháp đưa dụng cụ nong động mạch qua da. Kích thước của dụng cụ tùy thuộc vào kích thước của động mạch. Thời gian chuẩn bị chỉ mất 15 phút và tổng thời gian hút huyết khối chỉ 45 phút khi sử dụng phương pháp này. Ưu điểm lớn nhất của kỹ thuật trên là tính an toàn cao, ít xâm lấn có thể lấy được huyết khối ở những mạch máu nằm xa, phức tạp. Đặc biệt, bệnh nhân mau hồi phục, chỉ mất 24-48 giờ là đã có thể xuất viện, đi lại bình thường.





Sau khi được thực hiện Can thiệp nội mạch, cảm giác đầu tiên của ông Victor Pollet là cơn đau nhức ở bàn chân tan biến, dễ chịu hơn trước rất nhiều. Bác sĩ Trần Minh Hoàng cho biết, rất nhiều huyết khối đã được hút ra từ chân bệnh nhân người Pháp này.

“Lợi thế của Bệnh viện FV là sở hữu một phòng can thiệp nội mạch Cathlab hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, đầy đủ dụng cụ có thể giải quyết nhanh chóng các tình huống khẩn cấp liên quan đến mạch máu như tắc mạch máu, hẹp mạch máu, phình mạch máu, chảy máu…”, PGS-TS-BS Trần Minh Hoàng cho biết.

Cảm kích tấm lòng của bác sĩ Việt

Được biết, cha con ông Victor Pollet chỉ dự định đến Việt Nam du lịch ngắn ngày, do đó họ không mang quá nhiều tiền và cũng không lường trước được sự cố y tế khẩn cấp xảy ra với mình. Bản thân ông cũng không có bảo hiểm du lịch hay bảo hiểm y tế tư nhân để có thể chi trả trong trường hợp này.

Tuy nhiên, trong tình huống bệnh nhân có nguy cơ bị mất chân nếu không được cứu chữa kịp thời, Bệnh viện FV vẫn nỗ lực để người bệnh được chăm sóc với chất lượng tốt nhất. Bệnh viện FV đã chủ động liên hệ với đơn vị phụ trách bảo hiểm công của Pháp xem có thể thanh toán cho trường hợp này hay không. Mặc dù phía Pháp chưa có câu trả lời, song với tinh thần “cứu người như cứu hỏa” và đặt y đức lên hàng đầu, Bệnh viện FV vẫn tiến hành điều trị, giúp ông Pollet có thể đi lại được bình thường chỉ sau 24 giờ.

Ông Pollet cho biết, mặc dù không thể tận hưởng trọn vẹn những bãi tắm tuyệt đẹp của Phú Quốc, nhưng sự tận tâm của các bác sĩ ở Bệnh viện FV khiến ông cảm thấy vô cùng ấm áp. Khi được yêu cầu đặt tên cho chuyến du lịch của mình, thay vì gọi tên những cảm xúc đau đớn, tiêu cực, người thợ làm bánh thốt lên “Good Morning! Việt Nam” (Chào buổi sáng, Việt Nam) như một lời hứa sẽ quay lại mảnh đất này.