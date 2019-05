4 lí do khiến bạn xách ba lô du lịch Nhật Bản ngay mùa hè

Khác với khí hậu nóng bức của Việt Nam, khí hậu Nhật Bản khá mát mẻ và dễ chịu, với nhiệt độ trung bình luôn thấp hơn 30 độ C, thích hợp cho người muốn tìm một nơi nghỉ mát vào mùa hè.

Mùa hè Nhật Bản bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9, trong đó 3 tháng nóng nhất là 6,7,8 nhưng lại có những cơn mưa nên không khí cũng không quá nóng bức. Nhiệt độ cũng sẽ thay đổi theo từng vùng như vào tháng 5: tại Saporo nhiệt độ trung bình khoảng 21 độ C, Tokyo là 25 độ C, Fukuoka là 27 độ C.