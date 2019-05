5 địa điểm du lịch dành riêng cho người hâm mộ làn sóng Hallyu

Vườn thực vật Morning Calm (tỉnh Gyeonggi)

Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hấp dẫn người xem không chỉ bởi nội dung, cốt truyện mà còn ở khung cảnh quay phim. Vườn thực vật Morning Calm là một trong những địa điểm ghi hình nổi tiếng của các tác phẩm như The Letter (1997); Addicted (2002); Detective K (2015); Love in the Moonlight (2016)… Trải nghiệm hóa thân vào những nhân vật trong phim tại khung cảnh của Vườn thực vật Morning Calm; sẽ khiến chuyến du lịch của bạn trở nên thú vị hơn.

Công viên giải trí Everland (thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi)

Công viên Everland còn là vườn hoa quanh năm rực rỡ sắc màu

Đảo Nami

Nơi đây không chỉ được biết đến với các khu vui chơi giải trí lớn mà còn là địa điểm quay hình thường xuyên của chương trình truyền hình thực tế Running man. Nếu gặp may mắn bạn còn có thể gặp gỡ các thần tượng Hàn Quốc trình diễn bất ngờ ở đây.

Năm 2001, khi bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất thời bấy giờ Bản tình ca mùa đông được công chiếu. Đảo Nami được biết đến rộng rãi hơn. Bối cảnh quay phim được khá nhiều du khách tham quan như: hàng cây cổ thụ dài, thẳng tắp hay con đường dài với hai hàng cây thủy sam. Hiện nay, trên con đường này vẫn còn bức tượng đồng của hai nhân vật chính trong phim là nam diễn viên Bae Yong Joon và nữ diễn viên Choi Ji Woo.

Phố Hallyu K Star (Seoul)

Khu phố khiến giúp bạn đến gần hơn với thần tượng của mình. Dọc con phố là các chú GangnamDol đại diện cho từng nhóm nhạc. Mở đầu chính là GangnamDol PSY cao 3 m. Tiếp đó là 17 tượng GangnamDol khác nhau, đại điện cho các nhóm nhạc: Super Junior, EXO, SNSD, Bangtan Boys (BTS)...

Tiếp đến là các công ty giải trí nổi tiếng. Nơi đây tập trung hơn một nửa số công ty giải trí của Hàn Quốc như: SM Entertainment, JYP Entertainment, FNC Entertainment, Cube Entertainment…

Dọc con phố là các chú GangnamDol đại diện cho từng nhóm nhạc

Công viên giải trí từng bị bỏ hoang Yongma (Seoul)

Sự phát triển của làn sóng Hallyu đã khiến công viên bị bỏ hoang, đóng cửa năm 2011 được hồi sinh. Trở thành điểm ghi hình MV của nhóm EXO và Crayon Pop đã giúp công viên giải trí Yongma thu hút rất nhiều khác du lịch.