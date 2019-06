An Khê, một điểm đến mới

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy An Khê: “Chúng tôi cũng đang triển khai xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu An Khê - Kbang trong những năm tới. Loại hình di sản này không thể tách rời di sản văn hóa khảo cổ ở An Khê. Việc phát huy những giá trị di sản khảo cổ đá cũ An Khê thành sức mạnh vật chất phục vụ phát triển du lịch thị xã cần gắn kết 3 nhà: Nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và nhà doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, đồng thời cần xây dựng một lộ trình trong đầu tư khai thác du lịch và đào tạo cán bộ du lịch. Có như vậy, chúng ta sẽ đánh thức được phần nào di sản văn hóa mà tổ tiên để lại, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa xã hội thị xã An Khê trong tương lai”.