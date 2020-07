Bí kíp khám phá địa điểm hot khi ‘Bao la Việt Nam’ tại các tỉnh miền Trung

Một mùa hè náo nhiệt và sôi nổi đang chờ đón các bạn trẻ với đam mê xê dịch, khám phá. Năm nay, nếu đã đi “mòn đường” các địa điểm quen thuộc như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, còn chần chờ gì mà không tiếp tục khám phá cung đường miền Trung với nhiều nơi chốn thú vị!

Nơi chốn đầu tiên bạn có thể lên kế hoạch khám phá đó là mảnh đất Thanh Hóa xinh đẹp. Du lịch Thanh Hóa từ lâu đã nổi tiếng với các bãi biển tuyệt vời, nên thơ bên cạnh đó còn nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác mà có thể du khách còn chưa khám phá qua ở vùng đất cực bắc của miền Trung. Có thể kể đến các điểm đến hấp dẫn nơi đây như: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, bãi biển Sầm Sơn, bãi biển Hải Tiến, cầu Hàm Rồng, làng cổ Đông Sơn, thác Voi, thác Mây.

Khung cảnh Pù Luông xanh mát mắt khiến tâm hồn dễ chịu Ảnh: @wecheckinvn

Biển Sầm Sơn cũng có những góc vắng người rất chill thế này Ảnh: phuongg_o2

Ngoài các địa điểm vui chơi, các bạn còn có thể thưởng thức hàng loạt đặc sản chỉ Thanh Hóa mới có hương vị khó quên như thế: Nem chua Thanh Hóa, chả tôm, bánh ít…

Điểm đến tiếp theo cũng được được nhiều bạn trẻ yêu thích đó là thành phố Vinh - Nghệ An. Đến với Nghệ An bạn không chỉ được ngắm biển và núi non mà còn được chiêm ngưỡng rất nhiều các di tích lịch sử văn hóa - dấu ấn của biết bao sự kiện lịch sử và giá trị văn hóa do người xứ Nghệ làm nên. Nếu bạn là một người yêu thích check-in, đừng bỏ lỡ đến cánh đồng hoa hướng dương, Nghĩa Đàn, Đảo Chè huyện Thanh Chương, Rừng quốc gia Pù Mát, biển Cửa Lò, đảo Lan Châu để chụp ảnh. Đây là những nơi thu hút du khách trẻ nhất.

Đảo chè Thanh Cương bạt ngàn sắc xanh, thoải mái kỳ lạ! Ảnh: @linlindayne

Các bạn gái tha hồ khoe sắc tại vườn hoa hướng dương Ảnh: etobenz

Thác Kem hùng vĩ lưu giữ kỷ niệm của nhóm bạn thân Ảnh: conkuongstay

Đến Vinh bạn không nên bỏ qua các món ăn như cháo lươn, tương Nam Đàn, bánh bèo - giống bánh bột lọc Huế, bánh mướt, cháo canh - giống bánh canh miền Nam, bánh đa xúc hến, mực nháy nướng Cửa Lò, nhút Thanh Chương...

Đồng Hới và Quy Nhơn cũng là hai địa điểm được giới trẻ yêu thích khám phá thời gian gần đây. Đồng Hới là nơi chốn mang vẻ yên bình trầm mặc nhưng ẩn giấu những bản sắc độc đáo. Hãy ghé qua bãi biển Nhật Lệ, cồn cát Quang Phú, thành Đồng Hới cổ… để có các tấm hình lưu niệm thật đẹp.

Khám phá Phong Nha Kẻ Bàng một trong những hang động nguyên sơ bí ẩn của Việt nam Ảnh: @rawmeyn

Cồn cát Quang Phú là nơi rất nhiều MV ca nhạc chọn làm bối cảnh Ảnh: @tangockhanhninh

Còn Quy Nhơn, có lẽ không phải nói quá nhiều, bởi những bãi biển hoang sơ và đồ ăn hải sản ngon rẻ đã đủ hấp dẫn rất nhiều bạn trẻ và gia đình. Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng, Hòn Khô… là các địa điểm bạn phải tới một lần khi ghé Quy Nhơn.

Thả dáng nơi Eo Gió - bạn sẽ có những tấm hình check-in “thần thánh” Ảnh: @p.n.h.i__

Ghềnh Ráng lại mang vẻ cổ kính mà thiên nhiên ban tặng Ảnh: @thuchuyen_7296

Việt Nam nơi nào cũng đẹp, cũng xứng đáng để chúng ta khám phá. Để thúc đẩy kinh tế hồi phục sau dịch, Bộ KH-ĐT cùng Facebook đang triển khai chiến dịch "Tự hào Việt Nam", trong đó có chương trình "Bao la Việt Nam" tập trung vào thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư vào các địa phương. Vietjet trở thành đối tác chiến lược của Facebook để quảng bá cho chương trình này. Hai bên kết hợp để cùng đưa ra chương trình "Bao la Việt Nam - Bay xanh cùng Vietjet" để quảng bá, thúc đẩy và nâng cao ý thức du lịch nội địa, với vô vàn ưu đãi về giá vé, chặng bay.

Bạn biết không, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet mới đây đã tưng bừng chào đón 8 đường bay mới kết nối thành phố đáng sống nhất Đà Nẵng với Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Vinh, Thanh Hóa; thủ đô Hà Nội với Đồng Hới; Hải Phòng với Quy Nhơn (Bình Định); và Vinh với đảo ngọc Phú Quốc, nhằm hưởng ứng chương trình thúc đẩy du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, mang tới những thay đổi mạnh mẽ, góp phần vào sự phục hồi kinh tế, du lịch của các địa phương mà hãng có đường bay tới. Giờ đây bạn đã có thể đến những địa điểm Thanh Hóa, Vinh, Quảng Nam, Đồng Hới, Quy Nhơn siêu nhanh, siêu rẻ với ưu đãi mới từ Vietjet, với giá vé chỉ từ 49.000 đồng trong thời gian này. Còn chần chừ gì nữa, cùng rủ bạn bè lên kế hoạch và ghé thăm những địa danh thú vị và mới mẻ nào!