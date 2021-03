Cánh đồng Tây Bắc rộn rã vào mùa

Mường Tấc rộng 1600ha là cánh đồng lớn thứ 4 ở Tây Bắc theo câu ca dân gian “nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”. Cánh đồng Mường Tấc với sự bồi đắp phù sa của suối Tấc - phụ lưu của sông Đà nên rất phì nhiêu mầu mỡ.

Ngay sau Tết, bà con dân tộc Mường , Thái ở các xã Quang Huy, Huy Thượng, Huy Hạ… của huyện Phù Yên miệt mài hăng say nhổ mạ, cấy lúa với không khí vui vẻ, nhiệt huyết. Những khoảng ruộng bùn đất dần dần đã được bà con lấp đầy mầu xanh của mạ non. Mùa xuân xuống đồng cấy lúa, tất cả đều mong chờ sẽ lại có một vụ lúa bội thu, no ấm.