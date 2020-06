Du lịch Đà Lạt dịp hè 2020 cùng Dalattourist

Dalattourist đã triển khai nhiều biện pháp cũng như cam kết thực hiện những quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ nhằm đảm bảo sự an tâm và an toàn cho du khách khi đi du lịch.

Trong năm nay, đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm hàng trăm ngàn doanh nghiệp lao đao, ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ nền kinh tế cũng như nguồn thu nhập của người lao động. Du lịch là một trong những ngành kinh tế trọng điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện rất tốt các công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiến vào giai đoạn “bình thường mới”, là giai đoạn tái khởi động nền kinh tế. Để vực dậy ngành du lịch vốn là thế mạnh của Đà Lạt, ngoài các chính sách của Nhà nước cần có sự chung tay của các doanh nghiệp. Để làm được điều đó, cần thực hiện đồng loạt những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách cũng như tăng cường những chương trình ưu đãi, thu hút và kích cầu du lịch trong giai đoạn “bình thường mới” này.

Tiên phong trong các hoạt động du lịch

Vừa qua, các doanh nghiệp tại Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung đã cùng nỗ lực phục hồi ngành du lịch thành phố Đà Lạt bằng nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa. Một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc và tích cực nhất là Dalattourist. Luôn thể hiện vai trò tiên phong trong các hoạt động du lịch và công tác cộng đồng, Dalattourist đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sự an tâm và an toàn cho du khách khi đi du lịch ngay trong mùa dịch như phát hàng chục ngàn khẩu trang miễn phí cho du khách, khử trùng toàn bộ hệ thống, đo thân nhiệt,... Song song đó là tổ chức nhiều hoạt động, chương trình nội bộ nhằm truyền cảm hứng, nâng cao tinh thần lạc quan cho đội ngũ nhân viên toàn Công ty. Sở hữu các điểm đến ấn tượng luôn tấp nập du khách tại Đà Lạt như: Khu du Lịch thác Datanla, Langbiang, Cáp treo Đà Lạt, đường hầm điêu khắc, Nhà hàng Léguda Buffet Rau Đà Lạt, Nhà hàng Thủy Tạ,… Dalattourist luôn quan tâm đến chất lượng phục vụ và sự an toàn của du khách, đặc biệt là trong giai đoạn bình thường mới này.

Dalattourist cùng chung tay với Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt thực hiện chiến dịch “Dalat’s Safe” với thông điệp Đà Lạt là điểm đến an toàn cho du khách giai đoạn hiện nay. Đồng thời, các thành viên thuộc Hiệp hội cũng có những phương thức duy trì, bảo đảm và khẳng định “Đà Lạt là điểm đến an toàn” theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, Dalattourist có bảng nội quy du lịch trong mùa dịch, trang bị nước sát khuẩn,… tại tất cả các cơ sở của mình và cam kết thực hiện những quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ để bảo đảm an toàn cho du khách.

Nhà hàng - cà phê Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương, nơi lý tưởng cho du khách ngắm phong cảnh Đà Lạt Ảnh: Dalattourist

Vì lợi ích, sức khỏe và an toàn của du khách

Một hoạt động khác thuộc chiến dịch “Dalat’s Safe” được Dalattourist thực hiện là gửi thư cảm ơn đối tác, khách hàng trong thời gian qua đã đồng hành, tin tưởng, lựa chọn Đà Lạt là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng nhằm kích cầu du lịch của Đà Lạt. Bên cạnh đó, Dalattourist cam kết đặt lợi ích, sự an toàn, sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu và mong muốn mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho du khách trong thời điểm du lịch nhạy cảm hiện nay với phương châm “An tâm du lịch ngay trong mùa dịch”.

Ngoài những công tác phòng chống dịch thời gian qua, Dalattourist luôn tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động vì môi trường và cộng đồng. Với phương châm hoạt động "Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị", các chiến dịch bảo vệ thiên nhiên đã được thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, có thể kể đến như chương trình Make Your Spring - Langbiang Trail nhằm mục đích trồng mai anh đào trên đỉnh Langbiang, đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê trong chiến dịch “Chắp cánh ước mơ cao nguyên” giúp đỡ trẻ em đồng bào Tây nguyên, gìn giữ nét văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch huyện Lạc Dương qua “Mùa hội Cỏ Hồng” với vai trò là nhà tài trợ chính,…

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong thời gian qua, Đà Lạt đang dần được mọi người tin tưởng là điểm đến du lịch an toàn, trở thành một trong những địa phương có ngành du lịch vực dậy nhanh và ấn tượng nhất so với các tỉnh thành trên cả nước. Điều này một lần nữa cho thấy sức hút mạnh mẽ của Đà Lạt đối với du khách, là kết quả từ việc chung tay, đồng lòng của Nhà nước và các doanh nghiệp để Đà Lạt - Lâm Đồng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn và an toàn!

Tuy nhiên, để phục hồi hoàn toàn ngành du lịch cũng như nền kinh tế, mọi doanh nghiệp và người dân cần phải nỗ lực thêm nữa. Đặc biệt là thúc đẩy các chương trình “Người Việt dùng hàng Việt” hay “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trong giai đoạn này.