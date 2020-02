Du xuân tại hòn đảo yên bình bậc nhất Nha Trang

Ưu điểm cho đảo Đông Tằm: khí hậu ôn hòa, rất thuận lợi để phát triển du lịch. Nhiệt độ trung bình khoảng 26,3 độ C. Mùa đông không quá lạnh, và mùa hè tại đảo Đông Tằm thì thường kéo dài, nhiệt độ cao nhất vào tháng 8 khoảng 29,3 độ C, thấp nhất vào tháng 2 khoảng 23,9 độ C. Tuy nhiên vào khoảng tháng 2 đến tháng 9 thì thời tiết tại đảo Đông Tằm là đẹp nhất.