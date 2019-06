Gần 300 tỉ để 200 nghệ sĩ nước ngoài từ 7 xứ sở tranh tại ở vũ hội

Trưa 31.5, sau thời gian dài thai nghén với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỉ đồng, Sun Group đã ra mắt show diễn nghệ thuật Vũ hội Ánh Dương, kể về vùng đất Ánh sáng với màn tranh tài của 7 xứ sở.

Show diễn hoành tráng thu hút hàng ngàn du khách đến quảng trường Noel Plaza, Khu du lịch Bà Nà Hills, đây cũng là sự kiện mở màn cho Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019, đồng thời diễn liên tục 2 buổi/ngày lúc 10 giờ 30 và 14 giờ 30 cho đến hết 30.9.2019.

Đây cũng là chương trình quy tụ các nghệ sĩ dàn dựng danh tiếng như Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, Biên đạo chính Hani Abaza (biên đạo cho các show Disney Land, Cirque du Soleil, So you think you can dance), Sabra Johnson (Quán quân So you think you can dance), Cara Volchoff...

Thần Mặt Trời xuất hiện trị vì vương quốc Ánh Sáng, bắt đầu màn tranh tài giữa các xứ sở "Với sự đầu tư công phu, chúng tôi tin rằng Vũ hội Ánh Dương sẽ là "thỏi nam châm" mới thu hút du khách đến với Đà Nẵng, tạo nên thương hiệu mới của du lịch Đà Nẵng mà du khách không thể bỏ qua, giống như Cầu Vàng hay DIFF, tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng vươn lên trở thành trung tâm du lịch của quốc tế như kỳ vọng" - ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP nói

Riêng hàng trăm mẫu trang phục của show diễn do Tom Trandt (Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới ) thực hiện trong 2 tháng.

Số lượng nghệ sĩ, diễn viên nước ngoài trực tiếp xuất hiện trên quảng trường là hơn 200 người, chưa kể đội ngũ hỗ trợ hùng hậu khác.

Vũ hội Ánh Dương kể về vùng đất Ánh Sáng siêu thực, với 7 xứ sở của 7 vị lãnh chúa, gồm Xứ sở Phép thuật, Xứ sở băng giá, Xứ sở hội hè, Cổng khổng lồ, Xứ sở muôn hoa, Xứ sở huyền bí và Vùng núi lửa.

Đây là show diễn giải trí kết hợp các loại hình nghệ thuật Từ nhảy múa đến nhào lộn, tung hứng

Mỗi năm vào tiết Hạ chí, tại Kinh đô Ánh Sáng, Thần Mặt Trời mở hội thi tài giữa các xứ sở. Từng lãnh chúa sẽ dẫn dắt thần dân của mình phô diễn hết tài năng được thể hiện với ngôn ngữ của vũ đạo, âm nhạc, thời trang, nhào lộn, ảo thuật.

Ông Dương Thế Bằng, Chủ tịch Sun Group miền Trung cho biết, với khát vọng tạo nên những chương trình nghệ thuật tầm cỡ, Sun Group đã đầu tư hơn 100 tỉ đồng cho show diễn Vũ hội Ánh Dương cùng hơn 200 tỉ đồng cho hạ tầng kỹ thuật phục vụ show diễn.

Show diễn tại Quảng trường Noel, Khu du lịch Bà Nà Hills