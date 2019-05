Huế sẽ có khu nước khoáng nóng kiểu Onsen của Nhật Bản

Ngày 13.5, Công ty CP Du lịch Mỹ An (thuộc tập đoàn Bitexco) đã ký kết hợp đồng Công ty CP Kawara Resort (Nhật Bản) về việc quản lý khu du lịch Kawara Mỹ An Onsen Resort (Khu du lịch Mỹ An).

tin liên quan Ngủ rừng, lội suối ở Đưng Iar Giêng nhiều cái hay Khu du lịch Mỹ An (thuộc xã Phú Dương, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) được xây dựng trên một mỏ nước khoáng nóng xuất lộ từ lâu đời, nằm gần trên tuyến Quốc lộ 49A, Huế - Thuận An. Khu du lịch này có tổng diện tích 3,5 ha, gồm: khu khách sạn 4 tầng với 92 phòng ngủ, khu villa đơn lập và song lập với 6 villa, khu tắm Onsen cùng khu nhà hàng ẩm thực, phòng hội nghị… được thiết kế và đang dây dựng theo phong sách kiến trúc đặc trưng của Nhật Bản.

Dự án do Công ty CP Du lịch Mỹ An, đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Công trình khởi công vào tháng 9.2018, dự kiến cuối quý IV/2019 sẽ đưa vào khối Onsen vào hoạt động và quý II/2020 khối khách sạn và villa chính thức vận hành.

Người Nhật từ xa xưa đã có dịch vụ ngân tắm nước khoáng nóng gọi là Onsen, dịch vụ này hiện nay cũng rất nổi tiếng ở Nhật Bản và người Nhật rất ưa thích.

Công ty CP Kawara Resort xuất thân từ một gia đình có nghề truyền thống làm ngói Kawara. Từ lò ngói cổ đã không còn hoạt động hiệu quả, họ đã chuyển sang kinh doanh dịch vụ ngâm tắm nước khoáng nóng. Hiện Công ty CP Kawara Resort cũng đang quản lý rất nhiều khu ngâm tắm nước khoáng nóng Onsen tại Nhật Bản.