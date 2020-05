Khắc phục sạt lở cát tràn tuyến đường du lịch Mũi Né

Theo ông Phạm Quốc Bảo, Công ty TNHH Lộc Tú đã huy động hàng chục nhận viên, xe máy xúc hết toàn bộ lượng cát tràn ra đường Huỳnh Thúc Kháng, dùng xe chuyên dụng chở nước rửa đường, để người dân lưu thông dễ dàng hơn.

Đồng thời, công nhân đến hỗ trợ Nhà hàng Làng Chài Mũi Né dọn bùn cát, rửa sạch khu nhà hàng bị cát tràn vào để kịp thời đón khách.

Theo thông tin ban đầu, tối 27.5, do mưa lớn ở khu vực Mũi Né, hồ chứa nước thi công của công trình dự án bất động sản Gold Sand Hill (công ty TNHH Lộc Tú làm chủ đầu tư, nằm trên đồi cát Mũi Né cao khoảng 20 m) bị vỡ, làm cát tràn xuống đường, tràn vào Nhà hàng Làng Chài Mũi Né và một nhà dân bên dưới.

Ngay trong đêm, Thanh tra giao thông Bình Thuận đã đến phân luồng giao thông, chỉ đạo việc khắc phục sự cố, không để xảy ra tai nạn giao thông cho người đi đường. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư cho lực lượng công nhân, xe cơ giới khẩn trương múc ủi cát tràn xuống đường để làm sạch đường giao thông.

Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện chủ đầu tư cho biết, do mưa lớn, nên sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Công ty sẽ đứng ra khắc phục mọi thiệt hại, do sự cố xảy ra đối với những nhà dân và Nhà hàng Làng Chài Mũi Né do bị cát tràn vào trong nhà.