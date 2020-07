Khách sạn resort Chicland gây ‘bão mạng’ tại Đà Nẵng có những gì đặc biệt?

Với vai trò là người “thổi hồn” cho phong cách thời trang công sở tinh tế và thanh lịch, Thời trang Chic-Land không muốn dừng lại ở những thiết kế cho vẻ ngoài, mà còn có tham vọng đem đến trải nghiệm sống và tận hưởng đúng nghĩa - một trải nghiệm sống xanh mới, khác biệt hoàn toàn với những “cỗ máy ở”.

Khi bắt tay vào đầu tư dự án khách sạn Chicland, tâm niệm của chủ đầu tư là muốn tạo ra một điểm đến để du khách có thể trải nghiệm và hưởng thụ một cuộc sống trọn vẹn, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Đây là một dự án đươc thiết kế bởi kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa - người được mệnh danh là “thầy phủ thủy” của kiến trúc xanh với hàng loạt các giải thưởng quốc tế nhờ những công trình thiết kế bền vững và thân thiện với môi trường trong nhiều năm qua.

Nổi bật trên trục đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng, Chicland hiện lên như một ốc đảo tươi mát cạnh bên bờ biển Mỹ Khê với hệ thống bồn cây bao phủ tòa nhà, với nhiều cái tên độc đáo như: Cúc tần ấn độ, sứ, nho biển, phong ba…

Tòa khách sạn gây ấn tượng nhờ tông màu của bê tông trần không trát, tạo nên điểm nhấn cho không gian thiết kế, tạo sự yên bình, trầm tĩnh, toát lên sự tinh tế đậm chất mỹ thuật, thân thiện với môi trường, thể hiện sự “không giống ai” trong tư duy của người tiên phong.

Với lối kiến trúc tinh tế, thân thiện với môi trường kết hợp cùng những vật liệu tự nhiên đặc thù của địa phương - từ “tre tường, mây vách”, đến trần tre, hay những vật liệu như đá basalt, đá cát,… du khách nghỉ dưỡng tại khách sạn Chicland Đà Nẵng có thể tận hưởng không gian yên tĩnh, gần gũi với biển cả và cỏ cây.

Khi quá trình đô thị hóa phát triển ngày càng nhanh và mạnh thì một công trình “xanh” như Chicland sẽ trở thành thánh địa của sự bình yên và những trải nghiệm thời thượng, đồng thời là nơi cân bằng, giao thoa giữa những tiện nghi hiện đại cùng những vẻ đẹp truyền thống.

Khác biệt tạo nên thành công, chỉ trong một thời gian ngắn, Chicland Hotel đã nhanh chóng nhận được sự ưu ái của nhiều du khách, và giành được kết quả, đánh giá cao từ các đơn vị đặt phòng khách sạn uy tín trên toàn thế giới.

CHICLAND Hotel gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng từ chuyên trang đặt phòng du lịch như Booking.com, Hotels.com hay Expedia.com chỉ trong một thời gian ngắn.

Hãy dừng chân ở Chicland Hotel - một trong những khách sạn Resort đầu tiên tại Việt Nam - một nguyên bản độc đáo để khám phá mảnh đất của sự thanh lịch, thời thượng và trải nghiệm một lối sống vô cùng “Chic” ngay hôm nay.

