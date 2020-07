Kỳ Co rực rỡ sắc màu hè 2020

Giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có

Kỳ Co là một bán đảo nằm cách TP.Quy Nhơn khoảng 25 km, thuộc xã Nhơn Lý. Từ trung tâm thành phố, du khách có thể đi đến Kỳ Co bằng nhiều phương tiện thuận lợi như taxi, xe máy, xe buýt, ca nô… Trong đó, đến bán đảo này bằng đường bộ sẽ có nhiều điểm nhấn thú vị như nhìn thấy toàn cảnh làng chài Nhơn Lý từ trên cao, các điểm dừng chân chụp ảnh tuyệt đẹp.

So với thời điểm cách đây chừng 5 năm, Kỳ Co đã đổi khác nhiều. Trước khi Kỳ Co được biết đến rộng rãi như là điểm du lịch “hot” nhất Bình Định, hòn ngọc trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam, nơi đây là vùng đất mà đến việc tìm giọt nước ngọt để uống cũng khá khó khăn. Đường đến đảo là cả buổi đi bộ, trèo đèo vượt núi hoặc thuyền, ca nô. Kỳ Co bây giờ đã có thể chạy ô tô xuống tận nơi, điện nước, internet và các tiện ích hiện đại khác đầy đủ với khu resort có 14 cụm villa với 50 phòng, bể bơi vô cực, khu thủy trị liệu đang trên đường xây dựng và hoàn thiện, dịch vụ thể thao dù lượn, lướt sóng, mô tô nước, lặn ngắm san hô…

Điểm đặc biệt ở đây là dù có được những tiện nghi để phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách là vậy nhưng Kỳ Co vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Diện tích đồi núi bao quanh Kỳ Co gần như được giữ nguyên. Nơi này vẫn là vùng đất cho lối chăn nuôi dê kiểu du mục hoang dã. Và mùa chà là vào tháng 5-6 hằng năm, hàng trăm cây chà là tự nhiên trên núi vẫn cho trái trĩu chùm.

Kỳ Co nhìn từ biển Lê Hồ Bắc Với phương châm: dựa vào tự nhiên để phát triển lâu dài, bền vững, nhà đầu tư khu nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch ở Kỳ Co luôn ưu tiên các kết cấu xây dựng không gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Ông Nguyễn Phụ Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt, chủ đầu tư khu du lịch Kỳ Co, cho biết: "Khi bắt đầu các hoạt động đầu tư vào Kỳ Co cho đến tận bây giờ đã hơn 3 năm, chúng tôi luôn đặt ra và giữ nguyên tắc nương vào thiên nhiên sẵn có để bảo vệ môi trường trong khả năng cao nhất có thể. Các thiết kế ở đây cũng được điều chỉnh nhiều lần. Vẫn còn nhiều sai sót khó tránh khỏi nhưng chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện và bổ sung để vừa đánh thức vẻ đẹp của Kỳ Co, vừa giữ được nét hoang sơ như vốn có".

Để Kỳ Co xanh hơn nữa

Theo nhà đầu tư tại Kỳ Co, một trong những công việc vất vả nhất mà họ phải đối mặt là làm thế nào trồng và giữ được cây xanh trên đảo. Khí hậu và thổ nhưỡng nơi này cực kỳ khắc nghiệt với sự sinh tồn của các giống cây đem từ nơi khác đến. “Hơn chục tỉ đồng tiền mua cây để trồng nhưng tiếc và đau xót nhất là chỉ sau một trận bão, sóng lớn ùa vào có thể cuốn sập đi tất cả. Đó là chưa kể mùa nắng hanh ở đảo, cây lớn nhỏ gì cũng khó lòng sống nổi nếu không chăm chút cẩn thận mỗi ngày”, ông Nguyễn Phụ Sơn cho biết thêm.

Hàng loạt thách thức lớn nhỏ khác như đảm bảo về hệ thống điện, nước, tưới tiêu trên đảo và sự an toàn cho hàng ngàn du khách tới đây mỗi ngày cũng là nỗi lo và trách nhiệm thường trực của nhà đầu tư. Hiện tại, Kỳ Co đã cơ bản được phủ xanh bởi bóng mát của rất nhiều loại cây trồng như: dừa, bàng, mủ trôm, lộc vừng, xoài… và hàng ngàn cây bông giấy đủ màu sắc. Đặc biệt, trước cửa mỗi căn villa đều có một hoặc hai cây chà là tự nhiên cho trái ngọt mỗi mùa.

Cầu Yến ở Kỳ Co Phương Nguyễn Không gian thoáng mát, xanh tươi của khu resort Kỳ Co chính là điểm mạnh để thu hút và giữ chân du khách. Ông Phạm Trọng Khang (48 tuổi, du khách ở Hà Nội) cho biết: "Tôi và gia đình có sở thích cùng nhau khám phá những địa điểm mới dịp hè, khi các con được nghỉ học. Năm nào tôi cũng chọn một vài chỗ mới để trải nghiệm, lần này là resort Kỳ Co. Tôi đặc biệt ấn tượng với quang cảnh tự nhiên, địa thế ở đây. Cảm giác bơi ở hồ bơi vô cực giữa bao la là đồi núi, phía dưới là biển xanh ngút ngàn thì tuyệt không gì bằng. Cảm giác không gian ở đây thật thoáng đãng, yên tĩnh và thư giãn thật sự!".

Sắp tới, “tham vọng” của những người xây dựng ở Kỳ Co là tiếp tục tăng thêm các mảng xanh, bổ sung và hoàn thiện cho khu resort, khu thủy trị liệu…