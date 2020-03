Kỳ nghỉ ngập nắng nơi trung tâm di sản – chỉ 2.3tr đồng/đêm

Đây là khoảng thời gian lý tưởng để du khách ngược dòng quá khứ, cảm nhận thời gian như ngừng đọng nơi phố Hội cổ kính, trầm mặc và dịu dàng.

Bình yên phố Hội

Hội An vẫn nguyên vẹn nét xưa cũ từ nhiều thế kỷ trước. Từ vẻ đẹp mong manh của giàn hoa giấy bên mái nhà cổ, đến chùa Cầu, Hội quán Quảng Đông, Phúc Kiến… tất cả vẫn chẳng bao giờ phai mờ đi nét cổ kính, bình lặng.

An Bàng – Top 50 bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới

Với lớp cát mịn, trắng ngà, và những đợt sóng bình yên xô bờ, không ồn ào, An Bàng là một trong những bãi biển đẹp nhất Hội An.

Kỳ nghỉ ngập nắng nơi trung tâm di sản – Chỉ 2,300,000VNĐ/ đêm

Chào hè sôi động tại Sunrise Premium Resort & Spa Hội An, ưu đãi dành cho khách Việt, chỉ 2,300,000VNĐ cho 01 đêm phòng Premium Deluxe, gồm bữa sáng tại Nhà hàng The Lounge cho 2 người lớn và 02 trẻ dưới 12 tuổi, giảm 10% dịch vụ ăn uống và 20% dịch vụ Spa, đón tiễn 250,000VND mỗi chiều. Đặt từ 02 đêm, được tặng tiệc trà chiều tại The Lounge. Áp dụng tới 30/06/2020.