'Năm Covid', TP.HCM thu được 84,5 nghìn tỉ đồng từ du lịch

Theo báo cáo, trong năm 2020 khách quốc tế đến TP.HCM là 1.303.750 lượt, giảm 84,4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 14,49% kế hoạch năm 2020. Khách du lịch nội địa đến TP là 15.879.000 lượt, giảm 51,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 46,7% kế hoạch năm 2020. Tổng thu du lịch đạt 84.512 tỉ đồng, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 57,4% so với kế hoạch năm 2020.

Sở Du lịch đã tập trung triển khai quyết liệt 2 nội dung quan trọng trong định hướng phát triển du lịch từ nay đến năm 2030 là: xây dựng chiến lược phát triển du lịch TP đến năm 2030 và tham mưu UBND TP về đề án phát triển du lịch thông minh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

Điểm nhấn trong năm 2020 là ngành du lịch TP phối hợp với các ngành địa phương liên quan tập trung triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa. Theo đó, đã tổ chức thành công 2 đợt phát động chương trình kích cầu du lịch TP. Sở công bố chính thức vận hành website kích cầu du lịch TP nhằm cung cấp thông tin và chương trình khuyến mãi của các doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch.

Chùm tour Theo dấu chân biệt động trong năm 2020 tạo được màu sắc riêng cho du lịch TP Ảnh: Vũ Phượng Trọng tâm của chương trình kích cầu du lịch nội địa lần 2 là chương trình "Người TP.HCM đi du lịch TP.HCM" với việc vận động các đoàn thể, sở, ngành, trường học quận/huyện và doanh nghiệp trên địa bàn TP ưu tiên sử dụng các dịch vụ du lịch an toàn tại TP.

Năm qua, chiến dịch quảng bá, xúc tiến truyền thông cho thương hiệu du lịch TP "TP.HCM Xin chào, Hello HCM City" cũng được lan tỏa qua đó quảng bá hình ảnh du lịch TP. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng ký kết hợp tác phát triển du lịch với 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Đông Nam bộ, các tỉnh Tây bắc mở rộng, các tỉnh Đông bắc, TP. Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Theo Sở Du lịch, do tác động của dịch Covid-19, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển ngành du lịch chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019.

3 kịch bản đón khách ngành du lịch TP năm 2021

Năm 2021, ngành du lịch TP triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TP.HCM đến năm 2030; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch Covid-19; tập trung truyền thông, quảng bá về điểm đến và thương hiệu du lịch TP và thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch.

Hoạt động Ngày hội du lịch năm 2020 Về số lượng khách đến TP.HCM, ngành du lịch đưa ra 3 kịch bản. Cụ thể, về khách quốc tế kịch bản 1 tình hình dịch Covid-19 trên thế giới được kiểm soát hoàn toàn, VN mở lại tất cả đường bay quốc tế ngay từ đầu năm; kịch bản 2: tình hình dịch Covid-19 trên thế giới cơ bản được kiểm soát tốt, VN mở lại một số đường bay quốc tế đến một số quốc gia an toàn ngay từ đầu năm và kịch bản 3 là tình hình dịch Covid-19 trên thế giới chưa được kiểm soát, tình hình dịch bệnh tại VN xuất hiện diễn biến phức tạp và cần tạm ngưng các đường bay quốc tế.

Về khách nội địa, ngành du lịch TP cũng đưa ra 3 kịch bản ứng với tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn, kiểm soát tương đối và còn nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Từ kịch bản số lượng khách trên, TP đưa ra mức doanh thu ước đạt, cao nhất là 140.000 tỉ đồng, thấp nhất theo kịch bản xuất nhất là 33.400 tỉ đồng.