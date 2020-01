Ngày Tết về miền Tây đi kiếm mật ong rừng U Minh, ăn tàng ong

Về nhà cơm nước đã sẵn sàng, đi rừng mệt lắm nhưng nhìn chiến lợi phẩm thì mọi mệt mỏi đều được xua tan…

Ăn cơm xong thì Út vắt mật vào can lớn, nay đi rừng được tầm 4 lít mật. Nhắc đến mật ong rừng U Minh thì chất lượng không gì có thể sánh được, mật được lấy từ những ổ ong tự nhiên trong rừng tràm bạt ngàn, mật có vị ngọt thanh không gắt, mùi thơm thoang thoảng của tràm không lẫn vào đâu được, mật kẹo, sóng sánh, thường được mọi người mua làm thuốc vì là mật tự nhiên với chất lượng hảo hạng.

Rồi còn cái tàng ong! Tôi thích ăn ong non, con ong còn nhỏ nằm trong ổ, vắt một tí mật rồi chấm ong non ăn béo ngậy. Còn ong hơi già chút trong tàng ong thì dùng nước nóng lược lại, đem gói bánh tráng ăn kèm nước mắm. Bữa nào siêng thì xắt bắp chuối làm gỏi ong non, món ăn ngon không thể cưỡng lại được.