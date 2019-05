Sức hút của Ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc

Tân Lộc, xứ cù lao quanh năm nước ngọt, gió mát, phù sa chăm bồi cho những vườn cây trĩu quả. Thông qua du lịch sinh thái, vườn cây, ao cá, sông nước, chài lưới…đậm chất dân dã, sông nước miệt vườn trên dòng sông Hậu hiền hòa, vùng đất an lành này luôn thu hút du khách gần xa.

DLTL còn là dịp đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đến khách tham quan, từng bước nâng tầm và xây dựng Tân Lộc thành một trong những địa danh nổi tiếng trên bản đồ du lịch TP.Cần Thơ. DLTL cũng là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch sinh thái miệt vườn đặc trưng Q.Thốt Nốt nói riêng, TP.Cần Thơ nói chung.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm phát triển du lịch TP.Cần Thơ, DLTL sẽ giới thiệu đến mọi người các món ăn truyền thống, bánh dân gian, trái cây ngon, đặc sản vùng sông nước Cửu Long. DLTL đảm bảo giá cả hợp lý, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và thuần phong mỹ tục, góp phần quảng bá thương hiệu trái cây, đặc sản Tân Lộc đến với du khách gần xa. DLTL được tổ chức một cách long trọng, trật tự, an toàn, vui tươi và tiết kiệm. Tại lễ khai mạc, bên cạnh lãnh đạo TP.Cần Thơ sẽ còn có đại diện Hiệp hội du lịch ĐBSCL, UBND TP.Long Xuyên (An Giang), UBND các huyện Lai Vung, Lấp Vò (Đồng Tháp) tham dự…