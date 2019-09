Tầm quan trọng của bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch là loại hình bảo hiểm cho cá nhân hoặc gia đình cho những tổn thất phát sinh liên quan tới tính mạng, tài sản trong chuyến đi. Cụ thể như mất hộ chiếu, thất lạc hành lý hay chẳng may bạn gặp tai nạn hay ốm đau trong chuyến hành trình.

Tại sao phải có bảo hiểm du lịch?

Du lịch là một khoảng thời gian tuyệt vời của bạn, gia đình và người thân để tận hưởng nhiều trải nghiệm mới và thư giãn. Tuy nhiên không phải chuyến đi nào cũng suôn sẻ vì luôn tồn tại những tình huống bất ngờ. Trường hợp của một nữ du khách người Ai Cập vào năm 2016 bị cướp sạch túi xách là một điển hình của những tình huống xấu không lường trước trong chuyến đi.

Tuy có tầm quan trọng lớn tới sự an ninh và an toàn cho bản thân nhưng nhiều du khách vẫn còn khá thờ ơ với bảo hiểm du lịch. Nguyên nhân là do đa số du khách vẫn chưa thực sự nhận thức được về những quyền lợi của mình khi mua bảo hiểm hay thậm chí là để tiết kiệm chi phí mua tour.

Đối với các du khách khác lại cho rằng nếu có mua bảo hiểm du lịch thì chỉ để bổ sung để đáp ứng điều kiện cho hồ sơ xin visa. Cũng theo các công ty bảo hiểm du lịch và công ty lữ hành, chi phí của bảo hiểm du lịch không mắc chỉ bằng 1% tổng chi phí của chuyến đi, việc không mua bảo hiểm du lịch để tiết kiệm là một quan niệm không đúng. Bởi vì khi xảy ra sự cố du khách sẽ phải mất rất nhiều chi phí, nhất là đối với du lịch nước ngoài.

Visa các nước phát triển luôn có điều kiện về bảo hiểm du lịch với mỗi du khách

Chọn mua bảo hiểm du lịch như thế nào?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm du lịch. Khi mua các loại bảo hiểm du lịch để chọn mua các bảo hiểm du lịch của các công ty uy tín bằng cách tìm hiểu thêm nhiều hãng, xác định những rủi ro ưu tiên, chọn hạn mức và mức phí bảo hiểm và coi thật kỹ các điều khoản, trường hợp được bảo hiểm và thủ tục bảo hiểm.

Các chuyến du lịch của Tugo đều có bao gồm bảo hiểm du lịch cho mỗi du khách

Ngoài ra du khách có thể chọn đi tour của các công ty du lịch uy tín để có thể tận hưởng chính sách bảo hiểm tốt nhất. Hiện nay mỗi chuyến đi của hành khách với Công ty du lịch Tugo đều đã được bao gồm bảo hiểm du lịch để chắc chắn rằng mỗi khách hàng của Công ty du lịch Tugo luôn được bảo vệ trên mỗi chuyến đi. Du khách có thể tham khảo chính sách bảo hiểm của du lịch Tugo tại đây

Bài viết được thực hiện với sự hợp tác của Công ty du lịch Tugo.