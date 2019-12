TP.HCM: Một tháng có đến 386 vụ taxi, xích lô, ăn xin chèo kéo khách du lịch

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong tháng 11, tình hình an ninh trật tự du lịch trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, tuy nhiên hình ảnh chèo kéo khách du lịch vẫn còn.

Lực lượng an ninh trật tự duy trì thường xuyên công tác kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các khu vực tập trung đông khách du lịch

Trong tháng 11, lực lượng trật tự du lịch thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong đã tiếp nhận và giải quyết 386 vụ taxi, xích lô , hàng rong, ăn xin chèo kéo, đu bám khách du lịch, tăng 26 vụ so với cùng năm năm 2018.

Lực lượng này cũng hướng dẫn khách tham quan trình báo công an các vụ việc mất cắp liên quan đến tài sản, tính mạng của khách 3 trường hợp, can thiệp giải quyết 3 vụ ẩu đả, gây mất an ninh trật tự.