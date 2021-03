Trải nghiệm thú vị với du lịch ‘trái mùa’

Bãi biển hòn Mây Rút (Phú Quốc) một ngày cuối tuần tháng 3 khá đẹp, nắng dịu, không quá nóng. Anh Hoàng Đức Hùng (quận Ba Đình, Hà Nội) cùng vợ ngả lưng trên võng, nhìn ra biển ngắm hai người con, một trai, một gái, đang nô đùa dưới làn nước biển xanh trong. Xung quanh, nhiều du khách cũng đang nghỉ ngơi hoặc đi dạo. Bãi biển không vắng nhưng cũng không quá đông.

Anh Hùng hào hứng kể về tour khám phá đảo của gia đình mình: “Chúng tôi thuê cano khởi hành từ cảng An Thới rồi lần lượt khám phá các đảo Móng Tay, Gầm Ghì, Mây Rút. Đảo hoang sơ, không khí trong lành, nước biển xanh màu ngọc bích, không thua gì Maldives tôi từng đi”, anh Hùng nhận xét.

Ban đầu, anh Hùng dự kiến đi nghỉ vào dịp 30.4, 1.5 nhưng sau đó anh thu xếp được công việc nên đã quyết định lên đường ngay trong tháng 3. “Tôi gọi chuyến đi của mình là du lịch “trái mùa” bởi nó không diễn ra vào kỳ nghỉ lễ. Du lịch thời gian này rất thú vị, các điểm đến không đông, thời tiết không quá nóng và đặc biệt là vé máy bay rất rẻ”, anh Hùng nói.

Bãi biển trên hòn Mây Rút (Phú Quốc) thu hút nhiều du khách trong dịp tháng 3 Đức Minh

Đánh giá về những chuyến du lịch “trái mùa”, Just a Pack, trang thông tin và hướng dẫn du lịch nổi tiếng thế giới, cho biết vé các chuyến bay trái mùa sẽ rẻ và có nhiều ưu đãi hơn so với các chuyến bay vào dịp lễ. Thêm vào đó, do là mùa thấp điểm nên giá phòng khách sạn, giá dịch vụ ăn uống cũng không đắt đỏ như các kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt, những chuyến đi “trái mùa” là thời điểm hành khách chủ động được thời gian nên họ sẽ thong thả, thảnh thơi hòa mình với thiên nhiên hơn.