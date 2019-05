Xuyên rừng khám phá khe Nước Trong, chìm trong không khí dịu mát

Sau gần 2 giờ chạy xe từ thành phố Đồng Hới, chúng tôi có mặt tại đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Để xe tại Trạm Bảo vệ rừng số 3 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu nằm ngay bên đường, chúng tôi bắt đầu đi bộ xuyên rừng.

Đường đến khe Nước Trong là lối mòn xuyên qua rừng cây, nhiều chỗ cây mọc rậm rạp, phải cúi người xuống để lách qua. Vì rừng nằm ở độ cao khá lớn so với mực nước biển và độ che phủ cao, lại có nhiều suối nên không khí trong rừng rất mát.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua Trạm Bảo vệ rừng số 3, từ đây chúng tôi đi bộ vào khe

Đoàn di chuyển len qua từng lèn đá, lùm cây và cả dòng suối

Men theo bờ suối để qua những chỗ nước sâu

Khe Nước Trong nằm trong khu vực rừng thường xanh trên núi đất thấp với hệ động thực vật đa dạng phong phú. Tỷ lệ che phủ của rừng lên đến 99%.

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu, tổng diện tích rừng hơn 22.595 ha, thuộc 26 tiểu khu; trong đó 21 tiểu khu với diện tích trên 18.400 ha do Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu quản lý, 5 tiểu khu diện tích trên 3.600 ha do Chi nhánh Lâm trường Khe Giữa quản lý và 2 khoảnh với diện tích 468 ha do UBND xã Kim Thủy quản lý.

Theo đánh giá của các tổ chức bảo tồn, đây là một trong 200 trung tâm đa dạng sinh học trên thế giới. Khu vực này có tới 87 loài mang yếu tố đặc hữu của Việt Nam, trong đó có 22 loài trong Sách đỏ thế giới, 26 loài ghi trong Sách đỏ Việt Nam. Nhiều loài gỗ quý đang được bảo vệ cẩn thận tại khu rừng này. Về động vật có sao la, mang lớn, voọc chà vá chân nâu.

Hiện các cơ quan chức năng đang xúc tiến thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Động Châu - khe Nước Trong.

Bên suối có nhiều loài hoa dại đẹp Thích nhất là được bước chân dưới dòng suối mát lạnh Có nhiều trải nghiệm khác nhau cho người vào khe Nước Trong Luồn qua rừng cây rậm chạy theo dọc bờ suối