Không chỉ mang quy mô và công nghệ hiện đại nhất cả nước, Nhà ga T3 là "bệ phóng" để dịch vụ hàng không Việt Nam cất cánh lên tầm cao mới - chuẩn mực quốc tế hòa quyện cùng tinh hoa dân tộc, nơi mỗi điểm chạm đều để lại dấu ấn tự hào Việt Nam.

Ngày 17.4.2025, chuyến bay đầu tiên xuất phát từ T3 chở 105 hành khách TP.HCM đến Vân Đồn (Quảng Ninh) cất cánh. Dù là bay thử nghiệm, song hành khách đã được trải nghiệm thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, đặc biệt là cơ hội trải nghiệm không gian dịch vụ đẳng cấp Lotus Lounge của SASCO. Có được kết quả này là bởi, cùng lúc nhà ga T3 lập kỳ tích tiến độ thi công, SASCO cũng "thần tốc" mở cửa dịch vụ đón chuyến bay đầu tiên.

Lotus Lounge đặc biệt gây ấn tượng bởi không gian lấy cảm hứng từ tinh hoa nghề Việt, từ gốm, muối và hoa sen - những chất liệu quen thuộc của đời sống Việt hòa quyện cùng phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng và giàu bản sắc. Là một phòng chờ hạng thương gia dành riêng cho khách bay Vietnam Airlines, Lotus Lounge giúp du khách không chỉ tìm thấy sự tiện nghi, mà còn cảm nhận rõ hồn Việt, sự tự hào được tôn vinh trong từng đường nét.

Tinh thần ấy được SASCO lan tỏa tại phòng chờ Le Saigonnais với ký ức Sài Gòn xưa gợi lại trong từng chi tiết, từ những chiếc nón Việt, phố nhỏ Sài Gòn, đến tà áo dài cô Ba của đội ngũ nhân viên. Hay ở The SENS Business Lounge, sự mềm mại của lụa Việt được nâng tầm trong kiến trúc, đưa cảm xúc thăng hoa. Mỗi phòng chờ thương gia mang trong mình tâm huyết, dấu ấn của người nghệ nhân, tựa như cách mà từng nhân viên SASCO tận tâm phục vụ.

Ẩm thực của SASCO tại Tân Sơn Nhất như một phần của hành trình văn hóa. Nếu Cuisine de Saigon tái hiện tinh thần ẩm thực tinh hoa Sài Gòn xưa thì The Phoenix tỏa sáng như biểu tượng sức sống mãnh liệt của phượng hoàng không ngừng vươn tới sự hoàn hảo, hay với hành khách bận rộn, +84 Eatery hay Fresh2go mang đến sự tiện lợi mà vẫn giữ trọn chất lượng. Điểm nhấn của ẩm thực SASCO chính là vừa đa dạng, phong phú và tinh tế. Chắc hẳn, du khách sẽ không thể nào quên hương vị bản địa với cơm tấm, bún bò, phở Sen hay ẩm thực Âu - Á hiện đại chiều lòng thực khách. Đặc biệt, mới đây SASCO vừa ra mắt thực đơn Ấn chuẩn vị do chính đầu bếp Ấn Độ giàu kinh nghiệm chế biến, đáp ứng khẩu vị đa dạng của du khách Ấn, nhóm khách quốc tế và giới trẻ yêu trải nghiệm ẩm thực - hương vị "Bollywood".

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, cựu chiến binh ngụ tại TP.HCM, chia sẻ cảm xúc: "Ngày ấy phi hành đoàn còn không có chỗ ngồi, chỉ đứng nghỉ tạm bên cạnh máy bay. Không hề có khái niệm dịch vụ hàng không. Vậy mà hôm nay, hành khách được tận hưởng những phòng chờ sang trọng, ẩm thực phong phú, nhân viên chuyên nghiệp chẳng khác nào tiếp viên trên không. Ngành hàng không thật sự đã phát triển rực rỡ từ bầu trời xuống mặt đất".

Hơn 3 thập kỷ, Tân Sơn Nhất chuyển mình thành phi trường quốc tế nhộn nhịp bậc nhất khu vực, cũng là hơn 30 năm SASCO xây dựng, phát triển dịch vụ phi hàng không Việt Nam. Với T2, T3 SASCO bứt phá mạnh mẽ, từ SASCO Duty Free đẳng cấp, đến chuỗi SASCOSHOP với hơn 200 thương hiệu quốc tế như Levi's, Swarovski, Moschino, MCM, TUMI… chuỗi nhà hàng, phòng chờ đẳng cấp quốc tế. Phải chứng kiến sắc đỏ vàng rực rỡ nhà ga T3 vừa qua mới cảm nhận sự hết sự phấn khởi, hào hứng và sức sống của một niềm tự hào song hành cùng hàng không Việt Nam của SASCO, như một lời nhắn gửi: Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên mới, với khát vọng tiên phong và tinh thần "Proud to be Vietnamese".

Đại diện một hãng hàng không khẳng định trải nghiệm của hành khách tại mặt đất là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện chuỗi dịch vụ hàng không. Đối với hành trình bay đẳng cấp 4 - 5 sao, bên cạnh những dịch vụ đặc thù trên máy bay thì việc chăm sóc chu đáo, thuận tiện, tạo ấn tượng tốt cho du khách từ phòng chờ, là yếu tố bắt buộc phải có. SASCO đã luôn tiên phong, sát cánh cùng các hãng bay và cảng hình thành hệ sinh thái hàng không đẳng cấp. Không chỉ phục vụ trực tiếp khách hàng, SASCO còn là đối tác cung cấp dịch vụ cho nhiều hãng hàng không quốc tế. Điều này giúp khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực, đưa TP.HCM và cả nước trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng khách cao cấp.

Trước cột mốc kép lịch sử - A50, A80 của đất nước, ngành hàng không Việt Nam sánh bước tự hào với sự kiện khánh thành Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và chỉ ít tháng nữa sân bay Long Thành - siêu cảng hàng không quốc tế cũng sẽ "cất cánh". Đây là những "quả đấm thép" đưa hàng không và kinh tế Việt Nam bứt phá từ 2026.

Giữ vững sứ mệnh tiên phong, SASCO tự đặt ra sứ mệnh chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế dẫn đầu dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam. Từ đó, định hình "chuẩn mực mới" trong trải nghiệm sân bay, thông qua chiến lược đa dạng dịch vụ, gắn kết văn hóa và phát triển bền vững. Trong đó, không gian và dịch vụ vẫn là trọng tâm. Các mô hình dịch vụ cao cấp mang dấu ấn văn hóa Việt đạt chuẩn quốc tế sẽ tiếp tục được đầu tư kết hợp những đặc quyền xứng tầm cho mỗi điểm chạm. Đơn vị đang nỗ lực phát triển mạng lưới, tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao chuẩn mực dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số cho toàn hệ sinh thái.

SASCO kiên định rằng nhân lực là tài sản quan trọng nhất, là "linh hồn" tạo nên trải nghiệm khác biệt. Giữ vững tinh thần "Tiên phong - Bản sắc - Bền vững", SASCO sẽ tiếp tục đầu tư vào đào tạo, trao quyền và khuyến khích sáng tạo cho từng nhân viên. Kiên định giữ vững giá trị cốt lõi lấy khách hàng làm trung tâm, tôn vinh bản sắc Việt và phát triển bền vững.

Sứ mệnh tiên phong chinh phục của SASCO góp phần viết tiếp câu chuyện vươn mình của hàng không Việt Nam như một hành trình của niềm tự hào dân tộc, của khát vọng Việt Nam bay cao, bay xa giữa vùng trời Tổ quốc và thế giới.