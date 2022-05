Dùng clip ‘nóng’ của giám đốc và nữ công nhân để tống tiền

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Dương Bảo (32 tuổi, ngụ H.Đất Đỏ) để điều tra làm rõ về việc bị can này dùng clip "nóng" tống tiền đồng nghiệp.

Theo điều tra ban đầu, Bảo là nhân viên phụ trách camera của một công ty tư nhân trên địa bàn H.Đất Đỏ do ông M. làm giám đốc.

Khoảng tháng 9.2021, trong lúc quan sát camera của công ty thì Bảo phát hiện ông M. và nữ công nhân tên N. đang quan hệ tình dục trong phòng làm việc.

Bảo đã lưu lại đoạn clip này vào điện thoại và USB. Sau đó, Bảo nhắn tin cho chị N. về việc mình đang lưu clip "nóng" lúc ông M. và chị N. quan hệ trong phòng. Bảo còn chụp màn hình gửi qua cho chị N. xem.

Bảo yêu cầu chị N. chuyển 300 triệu đồng nếu muốn lấy USB có clip này. Chị N. nói chỉ có 250 triệu đồng để đưa cho Bảo thì Bảo đồng ý.





Do Bảo còn nợ chị N. và công ty hơn 20 triệu đồng nên nói chị N. trừ vào số tiền 250 triệu đồng, sau đó thì chuyển cho Bảo. Nhận tiền xong Bảo đưa USB có clip "nóng" cho chị N.

Đầu tháng 12.2021, Bảo tiếp tục nhắn tin cho chị N. nói vẫn còn giữ clip, hình ảnh "nóng" của ông M. và chị N. nên yêu cầu chị N. chuyển thêm 50 triệu đồng thì sẽ xóa toàn bộ clip và hình ảnh này.

Vì sợ gia đình biết chuyện, chị N. tiếp tục chuyển tiền cho Bảo. Đầu tháng 3.2022, chị N. làm đơn tố cáo Bảo đến Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận đã dùng clip "nóng" để tống tiền chị N. nhiều lần.