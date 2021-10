Đừng để trên thông, dưới tắc

Từ cuối tháng 9, Bộ GTVT đã dự thảo kế hoạch đi lại bình thường mới, theo chỉ đạo của Chính phủ về khôi phục hoạt động vận tải hành khách cả 5 lĩnh vực. 5.10 là ngày dự kiến mở cửa đường bay nội địa, nhưng tới chiều 4.10, trong khi TP.HCM, Bình Định, Phú Yên, Điện Biên... đồng ý mở lại hàng không, thì Hải Phòng, Gia Lai vẫn “đóng cửa”. Hà Nội - nơi có sân bay Nội Bài lớn thứ 2 cả nước - thì yêu cầu ngặt nghèo chỉ tiếp nhận người dân tại các tỉnh “vùng xanh”, các chuyến bay phải được sự đồng ý bằng văn bản của TP.

Đáng nói, thẩm quyền tổ chức giao thông nội tỉnh không thuộc về Bộ GTVT mà là UBND cấp tỉnh. Bộ không thể yêu cầu mà chỉ có thể đề nghị, nhưng đồng ý hay không lại phụ thuộc vào lãnh đạo tỉnh.

Điều này làm người ta nhớ lại câu chuyện “luồng xanh” trước đây, dù cuối tháng 7, Phó thủ tướng Lê Văn Thành 2 lần có văn bản yêu cầu không kiểm tra xe có dán QR Code. Tuy nhiên, các địa phương vẫn kiểm tra xe QR Code tại chốt, chỉ chấp nhận giấy xét nghiệm giá trị trong 48 tiếng, thậm chí bắt sang hàng, đổi xe như Cần Thơ, Hải Phòng... Bộ GTVT liên tiếp có công văn, thậm chí điểm đích danh các tỉnh làm trái chỉ đạo của Thủ tướng. Đáng nói là sau tất cả, chưa thấy ai bị xử lý, kỷ luật!

Phong tỏa cứng sẽ bảo vệ từng địa phương, nhưng nó cũng là “con dao 2 lưỡi” với sức chịu đựng của nền kinh tế và người dân. Giao thông là huyết mạch, nhưng huyết mạch đã bị cắt vụn trong thời gian qua. Chuỗi cung ứng sản xuất cũng đã có những dấu hiệu đứt gãy. Không chỉ vậy, việc đóng cứng đi lại còn làm lãng phí nỗ lực tiêm phủ vắc xin cho người dân, khiến thẻ xanh Covid-19 trở nên vô nghĩa.





Tín hiệu khả quan nhất có thể thấy là sự phối hợp giữa TP.HCM và các tỉnh giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh trong giao thông đường bộ và nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp dù vẫn còn nơi này nơi khác thận trọng.

Chính phủ đã điều chỉnh từ phương châm “zero Covid” sang “sống chung an toàn với Covid”, với quyết tâm mở cửa dần lại nền kinh tế trên cơ sở đảm bảo an toàn. Tất cả những quy định tạo thuận tiện nhất cho người dân đi lại đã được Bộ GTVT, Bộ Y tế “cởi trói”. Chìa khóa mở cửa lúc này đang nằm trong tay chính các địa phương. Nếu từ chối mở cửa, thì lưu thông và cơ hội phục hồi sản xuất, kinh tế cả nước vẫn tiếp tục bị khóa cứng.

Thủ tướng Chính phủ đã nói “không có phương án hoàn hảo, chúng ta chọn phương án tối ưu, đặc biệt không để ách tắc giao thông, ách tắc các chuỗi cung ứng”. Phân cấp, phân quyền mạnh đã tăng sự chủ động cho các địa phương chống dịch. Song, một vài địa phương không thể chỉ vì lợi ích riêng vẫn tạo lô cốt, pháo đài, đi ngược dòng chảy chung.