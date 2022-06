Ngày 4.6, Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (Chi cục chăn nuôi và thú y - Sở NN-PTNT TP.HCM) cho biết vừa phát hiện trường hợp tài xế xe tải và chủ hàng dùng giấy chứng nhận kiểm dịch động vật giả mạo để vận chuyển 70 con heo sống từ Đồng Nai về Sóc Trăng tiêu thụ.

Theo đó, lúc 10 giờ cùng ngày, Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp phối hợp Đội CSGT Bình Triệu (Phòng PC08 - Công an TP.HCM) phát hiện xe tải BS 83H - 004.98 chở heo sống lưu thông trên Quốc lộ 1K hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thạch Triệu Điền (30 tuổi, quê Sóc Trăng) và đại diện lô hàng là anh Hoàng Thế Long (29 tuổi) trình giấy chứng nhận kiểm dịch động vật số 21079227 do Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cấp ngày 3.6. Thế nhưng, tổ công tác phát hiện giấy chứng kiểm dịch động vật nói trên có nhiều dấu hiệu bất thường như: Mẫu, con dấu, chữ ký…. không giống của Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai đã công bố.

Làm việc với tổ công tác, tài xế Điền cho biết mình là người lái xe nên không biết giấy chứng nhận kiểm dịch động vật là thật hay giả. Đại diện lô hàng là anh Hoàng Thế Long tường trình, 70 con heo chở trên xe tải được lấy từ kho của Công ty C. đóng tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai để chở về Sóc Trăng giết mổ. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật số 21079227 do một người tên Nhung (là nhân viên Công ty C.) đưa, yêu cầu Long cầm đi đường.





Qua trao đổi với Chi cục chăn nuôi và thú y Đồng Nai, Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp phát hiện giấy chứng nhận kiểm dịch số 21079227 mà anh Hoàng Thế Long mang theo là giả mạo.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 70 con heo để tiến hành kiểm dịch lại theo quy định.

Chiều 4.6, PV Thanh Niên liên lạc với bà Nhung qua điện thoại (từ số điện thoại mà anh Hoàng Thế Long tường trình với cơ quan chức năng - PV), bà Nhung cũng nói mình đang làm việc tại Công ty C. ở TP.Biên Hòa). 70 con heo giao cho anh Hoàng Thế Long chở trên xe tải BS 83H - 004.98 về Sóc Trăng được lấy từ kho của công ty. Bà Nhung thừa nhận bà là người đưa giấy chứng kiểm dịch động vật nói trên cho anh Hoàng Thế Long đi đường. Riêng về nguồn gốc giấy chứng nhận kiểm dịch động vật giả mạo, bà Nhung cho biết nhận từ một người chạy xe ôm, sau đó đưa lại cho anh Long.