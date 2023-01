‘Đừng làm mẹ cáu’ tập 14: Quân ghen nên mắng Hạnh té tát?

Quan Kế Huy từng là sao nhí gốc Việt nổi tiếng ở Hollywood khi đóng Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Thế nhưng, phải mất hơn 30 năm, tên tuổi của nam diễn viên mới vụt sáng trở lại nhờ Everything Everywhere All at Once - tác phẩm vừa giúp anh giành giải Quả cầu vàng.