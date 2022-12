'Đừng làm mẹ cáu' tập 2: Hai bà mẹ trẻ từng là ‘tình địch’?

Đừng làm mẹ cáu tập 1 tối qua là bộ phim nối sóng sau khi Thông gia ngõ hẹp kết thúc. Bộ phim xoay quanh chuyện làm mẹ đơn thân của Hạnh (Quỳnh Nguyễn). Bé Happy đang học lớp 1 và học chung với Voi, con trai của Vy (Quỳnh Lương). Hai bà mẹ đụng mặt nhau khi đến đón con ở trường nhưng tỏ ra không ưa gì nhau dù là người quen. Sau khi đón con ở trường, Happy đòi vào trung tâm thương mại chơi. Hạnh chiều ý con gái nhưng chỉ là dạo chơi chứ khi bé đòi ăn kem thì bị mẹ mắng: “Đừng làm mẹ cáu”. Vậy là Happy ngoan ngoãn nghe theo. Đang đi dạo, Hạnh nhìn thấy một gã đàn ông quen, từng lừa cô 100 triệu đồng nên dặn con gái đứng yên chỗ đó để cô đuổi theo đòi tiền. Tiền không đòi được vì gã kia chạy mất nhưng trở lại chỗ cũ thì không thấy Happy đâu.

Trong một diễn biến khác, Happy gặp Quân (Nhan Phúc Vinh). Quân đang đi lòng vòng trong trung tâm thương mại thì gặp một cô bé đáng yêu nên bắt chuyện. Quân hỏi địa chỉ nhà, số điện thoại của mẹ Happy vì nghĩ cô bé đang lạc mẹ. Anh muốn đưa Happy về nhà giùm. Quân gọi điện cho Hạnh nhưng cô khóa máy. Trong khi đó, Hạnh hốt hoảng chạy đi tìm con gái. Thấy Happy đang được Quân nắm tay vào đường hầm để xe hơi của trung tâm thương mại nên Hạnh đuổi theo. Lúc Quân đưa Happy lên xe tính chở về thì Hạnh đuổi kịp. Quân là một người đàn ông có vẻ tử tế, thành đạt, làm giám đốc của một nhà hàng lớn nhưng trong mắt Hạnh, anh hay nói lý và dạy đời người khác nên cô không ưa. Họ từng gặp nhau ở bệnh viện, lúc đó Hạnh đang bồng bé Happy trên tay, không có tiền làm thủ tục xuất viện cho con và muốn đưa con vào trại trẻ mồ côi hay tìm một nơi tốt để gửi con. Quân lúc đấy nghe Hạnh nói chuyện với một người quen nên anh mắng cô một trận… Bao năm rồi gặp lại, họ nhận ra nhau nhưng vì không có cảm tình với Quân nên Hạnh cũng không thèm quan tâm mấy. Còn bé Happy thì biết chú Quân làm giám đốc do cô bé được Quân đưa cho cái namecard nên có vẻ muốn mai mối cho mẹ mình.

Đừng làm mẹ cáu tập 1 còn hé lộ hoàn cảnh kinh tế khá eo hẹp của mẹ con Hạnh. Hạnh nuôi con và thuê trọ ở một chung cư cũ, làm nghề thợ may. Đang có công việc tốt thì shop thời trang tạm thời không đặt may chỗ Hạnh nữa vì hàng tồn nhiều. Hạnh nói với Happy sẽ chuyển sang thuê một phòng nhỏ hơn để dành tiền trả nợ. Hôm ở trên xe, bé Happy được Quân đưa cho cái tai nghe để nghe nhạc, cô bé quên nên cầm luôn. Hạnh sau đó đã gọi điện cho Quân để đem đến trả. Cô đến nhà hàng của anh thì thấy Quân đang thân thiết với một cô gái trẻ… nên vội trả đồ rồi về ngay.





Đừng làm mẹ cáu tập 2 tối nay 2.12 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ những diễn biến thú vị hơn khi Voi nói với bố Khôi (Bình An) rằng cậu bé xem Happy là mối tình đầu và muốn cưới bạn đó khiến Khôi phì cười. Nhưng Voi lại bảo Happy lớn hơn mình một tuổi nên sợ cô bé không thích Voi. Có vẻ như Voi có một gia đình trọn vẹn có đủ bố mẹ…

Một tình tiết khác gây chú ý trong tập này là Hạnh và Vy gặp nhau. Hai bà mẹ nhắc lại mâu thuẫn năm xưa. Hình như họ từng học chung lớp và Vy tuyên bố cạch mặt Hạnh…

Đừng làm mẹ cáu tập 2 còn có tình tiết hài hước là Hạnh đang chở Happy đi trên đường nhưng vượt đèn đỏ nên bị chú công an thổi vào đòi kiểm tra giấy tờ xe và phạt. Bé Happy năn nỉ chú công an với lý do mẹ cháu không có tiền và đang bị bệnh tiền mãn kinh… Hạnh ngượng chín mặt với cách nói chuyện của con gái. Chú công an cũng ngượng…

