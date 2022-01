Được Hoàng Thùy Linh cổ vũ, Gil Lê hạ gục 'nữ hoàng quần vợt' Thùy Dung

Theo Page Six hôm 26.1, những bài đăng phân biệt chủng tộc trong quá khứ khiến Jennie Nguyen bị loại khỏi show The Real Housewives of Salt Lake City. Người đẹp gốc Việt nhanh chóng đưa ra lời giải thích trên Instagram, khẳng định mình bị hiểu lầm.