EMG Education ký kết hợp tác với ĐH California Irvine và Học viện GATI

Bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ và trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức Mỹ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn Giáo dục EMG Education đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục với ĐH California Irvine và Học viện Năng khiếu và Tài năng Toàn cầu dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục được ký kết giữa EMG Education và ĐH California Irvine cùng Học viện Năng khiếu và Tài năng Toàn cầu tại San Francisco, Mỹ đánh dấu bước khởi đầu trong nỗ lực hợp tác triển khai một chương trình học thuật toàn diện cho học sinh trung học tại Việt Nam với định hướng tập trung vào các lĩnh vực AI, Kỹ thuật, Sinh học, Y học và Máy móc (Biology Engineering AI Medicine/Machines program, gọi tắt là chương trình BEAM). Với sự cộng hưởng từ những chương trình học thuật đang được EMG Education triển khai thành công tại Việt Nam như chương trình tiếng Anh tích hợp, sự bổ sung của chương trình BEAM sẽ nâng cao hơn nữa tính đa dạng và thiết thực cho hệ thống nội dung học thuật của EMG Education, cho phép học sinh có thêm nhiều lựa chọn về lộ trình học tập, đáp ứng các nhu cầu học tập cụ thể, cá nhân hóa và phù hợp với những yêu cầu của môi trường nghề nghiệp tương lai.

Mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị giáo dục uy tín của 2 quốc gia Việt Nam và Mỹ sẽ giúp xây dựng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nguồn nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và mở rộng cơ hội cho học sinh Việt Nam được tiếp cận các khung chương trình và tài liệu học thuật tiên tiến trong lĩnh vực STEM và AI. Bên cạnh đó, học sinh cấp THPT có thành tích học tập xuất sắc đang theo học các chương trình được EMG Education tham gia giảng dạy và triển khai tại Việt Nam, bao gồm chương trình tiếng Anh tích hợp, sẽ có cơ hội nhận học bổng tham gia các khóa học và nghiên cứu bậc ĐH tại ĐH California Irvine và lấy tín chỉ bậc ĐH khi hoàn thành các khóa học.

Thông qua Biên bản ghi nhớ với ĐH California Irvine và Học viện Năng khiếu và Tài năng Toàn cầu, EMG Education tiếp tục thể hiện quyết tâm mang lại những giải pháp giáo dục hiệu quả và tiên tiến nhất của thế giới đến cho người học tại Việt Nam, qua đó xây dựng một lực lượng lao động có tính cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

Đại diện Tập đoàn Giáo dục EMG Education, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ: “Đại học California Irvine là một trong những trường đại học uy tín nhất và có chất lượng giáo dục tốt nhất tại Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi mong muốn tiếp tục có những bước đi đột phá để mang lại những chương trình học thuật chất lượng cao đến với học sinh tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đội ngũ nhân lực số tương lai của nước nhà và giải quyết những vấn đề thiết thực về nguồn nhân lực của xã hội số 5.0”.

ĐH California Irvine (UCI) là một trường có quy mô và uy tín bậc nhất tại Mỹ, được tạp chí U.S. News & World Report xếp hạng trong top 10 trường ĐH công lập tốt nhất nước Mỹ. Trường thuộc hệ thống trường ĐH danh tiếng University of California (UC) và được công nhận rộng rãi tại Mỹ như một trường “đại học Ivy công lập” (public Ivy) - thuật ngữ chỉ những trường ĐH công lập có chất lượng giáo dục tốt nhất tại Mỹ, tương đương với các trường thuộc khối Ivy League. Với phương châm xây dựng nền móng cho thành công thông qua giáo dục, UCI luôn chú trọng xây dựng các chương trình học sáng tạo và thiết thực nhằm mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống và sự nghiệp tương lai của học sinh, sinh viên. Các sáng kiến giáo dục đột phá này đã giúp ĐH California Irvine được tạp chí New York Times đánh giá là trường có đóng góp tích cực nhất toàn quốc trong việc giúp học sinh, sinh viên đạt được thành công trong sự nghiệp và được tạp chí Money xếp hạng là trường ĐH số 1 tại Mỹ.

Một sáng kiến giáo dục nổi bật của Đại học California Irvine có thể kể đến là Học viện Năng khiếu và Tài năng Toàn cầu (Gifted and Talented Institute Global, gọi tắt là GATI), chiếc nôi ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng trẻ trên toàn thế giới. Thông qua các khóa học hè và các chương trình đào tạo xuyên suốt năm học, GATI đóng vai trò cầu nối để học sinh có thể có cơ hội trải nghiệm những công trình nghiên cứu khoa học tiên tiến và các cơ hội việc làm của tương lai ngay từ những năm phổ thông. Qua đó học viên có thể trau dồi kiến thức và kỹ năng khoa học, có cơ hội khám phá và tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp tương lai từ sớm và có được những trải nghiệm và hiểu biết sâu sắc để đưa ra những hoạch định học tập và nghề nghiệp tương lai.