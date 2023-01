Epic Games tặng miễn phí hai trò chơi đầu năm mới

Theo VGC, Epic Games đang tiếp tục tặng trò chơi cho cộng đồng game thủ, hai tựa game miễn phí mới nhất là Hell is Others và Adios. Hai trò chơi sẽ được cho phép tải về cho đến ngày 2.2.2023.

Adios là một tựa game kể chuyện đưa người chơi vào vai một người chăn heo làm công việc cho một tổ chức xã hội đen. Tình huống khó khăn của trò chơi bắt đầu khi nhân vật chính muốn ngăn chặn những giao dịch trong thế giới ngầm này và có một tay sát thủ luôn đeo bám để yêu cầu người chơi thay đổi quyết định.

Và cuộc thương thuyết của nhân vật chính với tay sát thủ là những gì mà người chơi phải trải nghiệm. Bạn sẽ phải dành cả ngày để làm việc nhà và khám phá những ngóc ngách của một môi trường ở vùng Trung Tây nước Mỹ cùng với gã sát thủ, người sẽ buộc phải giết bạn nếu anh ta không thể thuyết phục được bạn.

Trong khi đó, Hell is Others là game bắn súng góc nhìn từ trên xuống với cả hành động PVP và PVE nhịp độ nhanh.





Trải nghiệm game đưa người chơi đến thành phố Century, nơi diễn ra những buổi đi săn quái vật và thu thập chiến lợi phẩm bằng máu, ở đây máu chẳng khác gì một loại tiền tệ. Và những người khác cũng phải liều mình cũng cần có được chiến lợi phẩm này.

Trò chơi mang màu sắc kinh dị với lối chơi nhiều người trực tuyến hấp dẫn, cùng nhiều người khác khám phá và chiến đấu lại những kẻ đối đầu trong thành phố.

Adios hiện được bán với giá 17,99 USD (khoảng 423 nghìn đồng) và Hell is Others là 14,99 (khoảng 351 nghìn đồng). Người chơi có thể tải Adios tại địa chỉ store.epicgames.com/en-US/p/adios-b378b4 và Hell is Others tại store.epicgames.com/en-US/p/hell-is-others-789262.