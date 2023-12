* Mọi ngành công nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi các công nghệ mới và ngành in ấn cũng không ngoại lệ. Khi sự đổi mới trong ngành in ấn phát triển, xu hướng nào sẽ trở thành trào lưu, cái nào sẽ sớm biến mất?

- Ông Daisuke Hori : Ngành in ấn đang trải qua một sự thay đổi do ảnh hưởng bởi các xu hướng sắp tới. Những năm gần đây, xu hướng bền vững đang gia tăng. Theo khảo sát của KPMG, 96% trong số 250 công ty hàng đầu thế giới báo cáo về tính bền vững vào năm 2022. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi các yếu tố bao gồm nhận thức ngày càng tăng về các vấn đề môi trường, thay đổi sở thích của người tiêu dùng và nhận thức về lợi ích liên quan đến thực hành in ấn bền vững. Áp lực còn tăng khi những năm gần đây diễn ra thêm chuỗi thảm họa liên quan đến khí hậu. Tôi tin rằng xu hướng này chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra khi nhiều doanh nghiệp trong các ngành khác nhau được thúc đẩy nỗ lực hơn nhằm giảm lượng khí thải carbon và tìm cách áp dụng các biện pháp bền vững hơn. Mặt khác, việc áp dụng các phương pháp in truyền thống có thể bị suy giảm. Điều này có thể là do sự chuyển đổi của ngành sang các công nghệ kỹ thuật số hiệu quả hơn.

* Hiện nay, để xây dựng và duy trì hình ảnh, các công ty thể hiện cam kết bảo vệ môi trường trong tuyên bố về thương hiệu của mình. Epson cam kết thúc đẩy điều gì?

- Ông Yasunori Ogawa: Gần đây, chúng tôi đã đưa ra thông điệp thương hiệu mới có tên "Engineered for good". Điều này tượng trưng cho những đổi mới mang triết lý Sho-Sho-Sei, một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là "hiệu quả", "nhỏ gọn" và "chính xác", nhằm làm phong phú thêm cuộc sống và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Ví dụ: Công nghệ In Không Nhiệt được sử dụng trong máy in EcoTank và BIJ (Máy in phun đa chức năng) của Epson giúp giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách loại bỏ nhiệt trong quá trình phun mực.

Máy chiếu Epson được thiết kế nhỏ gọn, nâng cao sự thuận tiện cho người dùng đồng thời góp phần bảo tồn tài nguyên và giảm lãng phí. Máy chiếu laser của chúng tôi có các chế độ tiết kiệm năng lượng toàn diện, sử dụng năng lượng ít hơn tới 50% so với máy chiếu đèn thông thường.

Ngoài ra, dòng máy in vải của Epson cho phép sản xuất theo yêu cầu, tránh tình trạng sản xuất quá mức, qua đó giảm lãng phí nguyên liệu. Điều này cũng giảm thiểu việc sử dụng nước so với các phương pháp in truyền thống.

* Thời đại 4.0, các công ty B2B quan tâm đến quá trình tiêu dùng của mình có gây tổn hại đến môi trường, xã hội hay không trong suốt chuỗi giá trị của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được sử dụng. Từ khâu sản xuất, sáng tạo các dòng máy chiếu, máy in, Epson đã giúp doanh nghiệp B2B bảo vệ môi trường như thế nào?

- Ông Yasunori Ogawa: Chúng tôi tích hợp triết lý Sho-Sho-Sei vào tất cả các dòng sản phẩm, nhấn mạnh vào tính hiệu quả, gọn nhẹ và chính xác trong mọi hoạt động cải tiến. Cam kết này nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy một thế giới tốt đẹp hơn. Thông qua dòng sản phẩm đa dạng, Epson góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình tiêu dùng của doanh nghiệp. Thông qua triết lý Sho-Sho-Sei, chúng tôi tiếp tục cùng tạo ra những tiến bộ công nghệ không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày nay mà còn đóng góp cho một tương lai bền vững hơn.

* Ngành công nghiệp in ấn tiêu tốn hàng tỉ tấn giấy mỗi năm và những nhà sản xuất cam kết hạn chế tác động đến môi trường được dự đoán sẽ giành nhiều thị phần hơn. Tuy nhiên nếu những doanh nghiệp vì lợi nhuận không muốn đầu tư cho công nghệ in ấn mới thân thiện với môi trường, vai trò của Epson thế nào?

- Ông Yasunori Ogawa: Với tư cách là doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi hiểu rằng thông điệp của Epson truyền đạt tới công chúng có thể giúp định hình tương lai. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng cam kết của Epson về tính bền vững nhằm cải thiện những gì chúng tôi làm và cũng có thể tác động đến các đối tác, khách hàng và cộng đồng để họ tham gia cùng Epson trên hành trình thay đổi này. Tôi tin rằng trách nhiệm của Epson là tuyên truyền và khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các công nghệ bền vững.

* Epson kỳ vọng sẽ đạt được những mục tiêu nào sắp tới ở thị trường Việt Nam?

- Ông Daisuke Hori: Dấu ấn trong khu vực của Epson có được nhờ thành tích trong ngành - liên tục giữ thị phần số 1 khu vực Đông Nam Á đối với các dòng máy in phun mực liên tục, máy chiếu, máy in công nghiệp, robot SCARA và nhiều sản phẩm khác.

Phân khúc B2B vẫn sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương lai của Epson. Máy chiếu độ sáng cao, máy in dành cho doanh nghiệp, máy in công nghiệp cùng với các giải pháp robot của Epson được dự đoán tiếp tục tăng trưởng đáng kể trên thị trường.

* Công nghệ truyền cảm hứng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Việc cải tiến công nghệ của Epson tác động tích cực đến các doanh nghiệp B2B, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và giáo dục như thế nào?

- Ông Yasunori Ogawa: Epson đã tạo ra các máy chiếu sử dụng công nghệ 3LCD. Đặc biệt, những chiếc máy chiếu này rất nhỏ gọn, thân thiện với người dùng và đặc biệt phát huy hiệu quả trong các cơ sở giáo dục. Chúng tôi tin rằng máy chiếu Epson đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ giáo dục trong lớp học và các môi trường giáo dục khác nhau. Trong tương lai, Epson mong muốn cải thiện hơn nữa chất lượng giáo dục với việc khuyến khích triển khai nhiều hơn nữa việc sử dụng máy chiếu.

* Được biết văn phòng mới của Epson vừa khánh thành ứng dụng nhiều công nghệ mới bảo vệ môi trường. Ông có thể chia sẻ thêm về văn phòng mới này cũng như những công nghệ mới mà Epson hứa hẹn mang lại cho thị trường Việt Nam?

- Ông Daisuke Hori: Tại trung tâm giải pháp, chúng tôi có 2 khu vực. Một là giải pháp Văn phòng, nơi chúng tôi giới thiệu không chỉ đơn thuần là máy in. Chúng tôi có máy photocopy với công nghệ in phun, có thể in màu với chi phí cạnh tranh cũng như mức tiêu thụ năng lượng thấp.

Ở tầng trệt, chúng tôi có giải pháp in khổ lớn, bao gồm một số giải pháp in trên vải nhằm thay thế quy trình in truyền thống bằng in kỹ thuật số. Bằng cách này, chúng tôi tạo ra ít tác động hơn đến môi trường bằng cách tiết kiệm nước, ngoài ra, khách hàng có thể sản xuất lượng hàng tồn kho ít hơn vì với tính năng này, bạn có thể in theo số lượng mình cần.

Ngoài việc áp dụng công nghệ, các doanh nghiệp có thể nâng cao tính bền vững bằng cách xem xét lại tất cả các khía cạnh hoạt động của mình, bao gồm cả cơ sở vật chất, hạ tầng. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng việc đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng không chỉ dừng lại ở những cân nhắc về tài chính, sự nghiêm túc trong vận hành giúp bảo vệ môi trường của Epson cũng được thể hiện rõ ở các cơ sở toàn cầu của chúng tôi, nơi sản phẩm được sản xuất tại các nhà máy hoạt động bằng điện tái tạo. Điều này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi về tiết kiệm năng lượng và thực hành sản xuất có trách nhiệm.

Nguồn: Epson