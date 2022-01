EVN ra mắt hệ sinh thái số

2025 sẽ là doanh nghiệp số

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của EVN để trở thành doanh nghiệp (DN) số vào năm 2025. Hệ sinh thái số EVN - EVNCONNECT gắn liền với 5 lĩnh vực chuyển đổi số của EVN gồm: Quản trị nội bộ, đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, viễn thông và công nghệ thông tin. Hệ sinh thái số EVN bao gồm 2 thành phần chính: Hệ sinh thái kết nối, hội nhập với các nền tảng số của quốc gia, các nền tảng số của các ngành trong nền kinh tế số và hệ sinh thái nội bộ phục vụ các nghiệp vụ trong EVN.

EVN đã triển khai hóa đơn điện tử và kết nối với các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán hóa đơn tiền điện với tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đến nay đạt 95%. Năm 2019, EVN là đơn vị đầu tiên hoàn thành cung cấp 100% các dịch vụ trực tuyến cấp độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hiện các dịch vụ của EVN luôn nằm trong nhóm các dịch vụ tiêu biểu, được sử dụng nhiều nhất trên Cổng.

Các kết nối với các nền tảng số của quốc gia và các nền tảng số của các ngành trong nền kinh tế số được bổ sung vào hệ sinh thái giai đoạn này gồm: Dịch vụ điện trực tuyến và kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Cuối năm 2019, EVN đã hoàn thành việc đưa 12 dịch vụ điện lên Cổng DVCQG. Lũy kế đến năm 2021, số lượng yêu cầu cung cấp dịch vụ điện qua CDVCQG chiếm khoảng 51,3% tổng số yêu cầu dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc thực hiện qua CDVCDG.

EVN đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Văn phòng Chính phủ để kết nối kỹ thuật, kiểm thử, kiểm tra các điều kiện về an toàn, và từ 6.1.2022 đã triển khai việc chuyển đổi hệ thống sang môi trường thật để sẵn sàng cho việc cung cấp 2 dịch vụ điện được giao là cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện. Như vậy, EVN đã hoàn thành sớm hơn 4 tháng so với nhiệm vụ được Thủ tướng giao.

Về hóa đơn điện tử (E-Invoice) và truyền nhận dữ liệu với Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Năm 2011, EVN là DN Nhà nước đầu tiên tại VN triển khai thí điểm hóa đơn điện tử. Đến ngày 7.1.2022, EVN đã hoàn thành việc kết nối, liên thông hệ thống hóa đơn điện tử của EVN lên hệ thống hóa đơn điện tử Quốc gia, liên thông với Tổng cục Thuế và thành DN đầu tiên triển khai hoá đơn điện tử có kết nối trực tiếp đến cơ quan thuế.





95% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt

Trong khi đó, với dịch vụ thanh toán điện tử qua ứng dụng Mobile Money, từ năm 2021, EVN đã trực tiếp kết nối thanh toán qua ứng dụng Mobile Money với VNPT, Viettel và kết nối qua đối tác trung gian với Mobifone sau khi các nhà mạng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép. Hiện nay, khách hàng của EVN có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi, với tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đến nay đạt 95% với nhiều địa phương có tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt xấp xỉ gần 100%.

Cùng với đó, việc kết nối Trục liên thông văn bản Quốc gia cũng đã được EVN hoàn thành kết nối hệ thống văn phòng số (Digital Office) với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan hành chính và chính thức sử dụng từ 1.1.2022.

Ngoài ra, EVN đã xây dựng hệ sinh thái nội bộ phục vụ các nghiệp vụ trong EVN như kết nối các hệ thống thông tin, dữ liệu trên 1 nền tảng ứng dụng phục vụ người lao động - SmartEVN. Tự phát triển 16 hệ thống phần mềm dùng chung; kết nối ứng dụng SmartEVN với các hệ thống nội bộ của EVN để cung cấp thông tin cho người lao động, nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động…

Năm 2021 lần thứ 3 liên tiếp EVN được vinh danh là DN chuyển đổi số xuất sắc. Tiếp cận điện năng (1 trong 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh) của VN đang là một trong những chỉ số tốt nhất, đạt vị trí 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và đứng thứ 4 ở ASEAN.