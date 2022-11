EVNHCMC tổ chức tháng tri ân khách hàng

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM - cho biết: Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, Tháng tri ân khách hàng năm 2022 do Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, gồm nhiều hoạt động tri ân khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, các hoạt động thể hiện sự tri ân của ngành Điện TP.HCM hướng tới tất cả các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và an sinh xã hội.

Trong tháng Tri ân khách hàng, EVNHCMC sẽ tổ chức các chương trình an sinh xã hội như: Chung tay sử dụng năng lượng xanh (khánh thành và trao tặng 5 hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 5 điểm là nhà thiếu nhi, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và trung tâm cho thanh thiếu nhi của TP.HCM).

Thực hiện công trình thanh niên “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”: Thi công sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 50 hộ gia đình khó khăn. Tổ chức chương trình họp mặt, gặp gỡ, hỗ trợ thường niên đối với trẻ em mồ côi do cha, mẹ nhiễm Covid-19 và đại diện người bảo trợ.





Cùng với đó, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các tổ chức xã hội, từ thiện thăm hỏi tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình công nhân lao động, hộ nghèo trong và ngoài Thành phố; tổ chức thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Tổng công ty phụng dưỡng. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với đoàn thể các địa phương trong việc triển khai chương trình “Tuyến đường kiểu mẫu, an toàn tiết kiệm điện”…

Song song đó, Tổng công ty tập trung cao trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đồng thời, hỗ trợ, kiểm tra miễn phí về hệ thống điện để đảm bảo sử dụng an toàn hiệu quả; tăng cường hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các khách hàng đang sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Tổng công ty miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp (10 khách hàng/1 công ty điện lực). Cùng với đó tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất.

Một trong những hoạt động nổi bật trong tháng tri ân khách hàng năm nay, ngành điện tổ chức tri ân, tặng quà (trị giá 1 triệu đồng/khách hàng), cảm ơn các khách hàng công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn (khoảng 1.2000 khách hàng với phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần). Tổng công ty cũng phối hợp với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán, các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để phối hợp triển khai chương trình khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng (App) CSKH và tham gia thanh toán trực tuyến, dịch vụ điện trực tuyến, chuyển đổi nhận thông báo sang các kênh dùng internet như App CSKH/Email/Zalo… Và đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn và tiết kiệm điện trên App CSKH, website, Zalo…