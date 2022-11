Fan phẫn nộ vì (G)I-DLE phải biểu diễn dưới mưa đá

Vừa qua, buổi hòa nhạc Music Bank đã được tổ chức tại sân vận động Estadio Monumental (Chile) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng như NCT Dream, (G)I-DLE, The Boyz, TXT, Stay C, Ateez… Mặc dù trời đổ mưa rất to trước khi đêm nhạc bắt đầu nhưng 50.000 người hâm mộ đã có mặt đông đủ và một số nghệ sĩ vẫn thực hiện các màn trình diễn của họ theo kế hoạch.

Trước khi buổi biểu diễn đột ngột bị hủy vì vấn đề an toàn của nghệ sĩ, các nhóm nhạc The Boyz, Stay C và (G)I-DLE đã mang đến nhiều màn biểu diễn sôi động trong thời tiết mưa bão. Đáng nói, khi (G)I-DLE chuẩn bị biểu diễn, trời đã đổ mưa nặng hạt, kèm theo sấm chớp và có dấu hiệu mưa đá, gây cản trở cho nhóm nhạc 5 thành viên.

Dù vậy, bất chấp sự khó khăn của thời tiết, (G)I-DLE vẫn biểu diễn hết mình, tiếp tục thực hiện vũ đạo mạnh mẽ. Vì sân khấu trơn trượt, Shuhua đã bị ngã và phải cần đến sự hỗ trợ của các thành viên còn lại. Những người có mặt tại buổi hòa nhạc cho biết khán giả đã hò hét yêu cầu ngừng chương trình vì lo lắng cho sự an toàn của các nghệ sĩ. Người hâm mộ cũng bày tỏ sự bức xúc với ban tổ chức sự kiện khi để buổi biểu diễn tiếp tục trong điều kiện khắc nghiệt.

Sau khi sự cố xảy ra, đêm nhạc mới chính thức bị hủy bỏ. Tuy nhiên, đơn vị sản xuất là KBS chỉ gửi lời xin lỗi đến các nhóm nhạc không thể biểu diễn là TXT, NCT Dream và Ateez mà không đề cập hay thừa nhận sai lầm với trường hợp của (G)I-DLE. Trước cách xử lý thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức, nhiều khán giả không giấu được sự bức xúc và đăng tải hashtag “#KBS_apolozie_to_GIDLE” (KBS xin lỗi (G)I-DLE) lên mạng xã hội, yêu cầu nhà đài phải xin lỗi chủ nhân hit Tomboy.





Người hâm mộ bày tỏ: “Video (G)I-DLE biểu diễn Latata giữa cơn bão thật kinh khủng, tại sao lại để họ biểu diễn trong điều kiện đó?”, “100% là lỗi của ban tổ chức. Không có khả năng họ không biết một cơn bão lớn đang ập đến. Họ không cho phép người hâm mộ mang ô vào. Họ đưa các nhóm ra biểu diễn ngay cả khi trời đã mưa. Sàn diễn trơn trượt và không có lớp bảo vệ. Trong khi đó, sân khấu trang bị rất nhiều điện và nghệ sĩ đều phải gắn thiết bị điện trên người”, “Họ đã không làm gì cho đến khi Shuhua trượt chân và đám đông hò hét để bảo vệ các thành viên”, “Trời đã đổ mưa đá nhưng không thể tin được họ chỉ xin lỗi các nhóm nhạc khác mà không phải (G)I-DLE”, “Tôi không phải fan của nhóm nhưng sân khấu đó như một địa ngục và rất mạo hiểm. Nghệ sĩ có thể bị ốm”...

Mặt khác, thông qua sự việc lần này, (G)I-DLE cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã thể hiện được sự chuyên nghiệp, tiếp tục trình diễn cho đến khi các nhân viên hộ tống họ rời khỏi sân khấu. Thậm chí, sau đêm nhạc, thành viên Yuqi còn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì những gì đã xảy ra.

Trên Twitter, mọi người không ngừng tán dương tinh thần làm việc của nhóm nhạc Nxde: “Trời mưa to hơn bao giờ hết, (G)I-DLE rất chuyên nghiệp. Họ nhảy giữa những vũng nước theo đúng nghĩa đen… Thật sự rất nguy hiểm”, “(G)I-DLE là một nhóm nhạc lôi cuốn, hoàn hảo, tài năng và ấn tượng. Họ xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng và công nhận trên thế giới”, “Tôi muốn chăm sóc nhóm nhiều hơn. Họ cho thấy mình là những chuyên gia xuất sắc, những nghệ sĩ hoàn hảo, tôi yêu họ bằng cả trái tim của mình”, “Tôi tự hào về các cô gái vì họ vẫn cố gắng hết sức mình”...