FIFA cho phép các đội tăng số lượng cầu thủ dự World Cup 2022

"Số lượng cầu thủ được đưa vào danh sách cuối cùng đã được tăng lên ít nhất là 23 và tối đa là 26", FIFA cho biết trong một tuyên bố. Theo FIFA, quyết định mở rộng đội được đưa ra "do nhu cầu duy trì tính linh hoạt bổ sung do thời gian của giải đấu năm nay, điều này sẽ làm gián đoạn mùa giải cấp CLB ở châu Âu. FIFA cũng đã tính đến "bối cảnh rộng hơn của các tác động gián đoạn do đại dịch Covid-19 gây ra đối với các đội trước và trong các giải đấu".

UEFA đã thông qua những thay đổi tương tự cho EURO 2020 vào năm ngoái, đáp ứng nhu cầu từ các HLV, những người lo ngại họ có thể mất cầu thủ do Covid-19.





Các đội tuyển quốc gia đã có danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup và EURO kể từ sau World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước đó, chỉ có 22 cầu thủ được phép tham gia mỗi đội tại các giải đấu quốc tế.

Tuần trước, cơ quan luật của bóng đá thế giới (IFAB) đã phê duyệt việc sử dụng vĩnh viễn 5 cầu thủ thay thế cho tất cả các trận đấu cấp cao nhất và cho biết các đội hiện có thể đăng ký 15 cầu thủ thay thế mỗi trận thay vì 12. Không quá 26 cầu thủ (tối đa 15 cầu thủ dự bị và 11 thành viên khác của đội - một trong những quan chức này phải là bác sĩ của đội) sẽ được phép ngồi trên băng ghế dự bị trong các trận đấu tại World Cup, FIFA cho biết.