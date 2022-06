Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là mảnh đất màu mỡ đang được săn lùng

Du lịch nội địa đang tăng tốc vô cùng mạnh mẽ khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát. Đặc biệt, việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế tạo thêm cơ hội vàng cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng bứt phá khởi sắc trở lại. Giới chuyên gia cho rằng, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đang là “mảnh đất màu mỡ” được các nhà đầu tư săn lùng, tìm kiếm.

Theo báo cáo của DKRA, trong quý 1/2022, Ioại hình bất động sản nghỉ dưỡng có tín hiệu khởi sắc ở hầu hết các các phân khúc. Cụ thể, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng đạt khoảng 1.020 căn, tỷ lệ tiêu thụ đạt 57% (khoảng 579 căn) trên nguồn cung mới.

Lựa chọn hàng đầu của du khách thời gian qua là các các khu tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng đồng bộ theo mô hình “All in one”, những nơi có bãi biển riêng, có phục vụ ẩm thực, vui chơi, giải trí, vừa đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng du khách, vừa đảm bảo sự an toàn, riêng tư. Vì lý do này, các nhà đầu tư cũng hướng sự tìm kiếm đến các dự án có thể đáp ứng đủ các yêu cầu trên, đặc biệt khi dự án đó đã đi vào hoạt động và đến từ chủ đầu tư có uy tín bền vững trên thị trường.

Flamingo Cat Ba Resorts - Điểm sáng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Việt Nam nổi tiếng sở hữu nhiều thành phố biển xinh đẹp nên thơ, là nơi thu hút không chỉ du khách trong nước mà đa dạng khách du lịch quốc tế. Với sự phục hồi chóng mặt của bất động sản nghỉ dưỡng gần đây, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi các bất động sản nghỉ dưỡng tại các bãi biển đẹp luôn trong tình trạng “cháy phòng” trong thời gian vài năm tới.

Tại miền Bắc, Cát Bà là mũi nhọn được quan tâm hàng đầu của Hải Phòng nói riêng và toàn khu vực nói chung. Bên cạnh việc thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trọng điểm phục vụ phát triển du lịch, Hải Phòng còn đang xúc tiến các điều kiện cần thiết đề xuất UNESCO công nhận các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới cùng với vịnh Hạ Long.

Tầm nhìn đến 2050, Cát Bà sẽ là điểm đến du lịch "xanh" đẳng cấp quốc tế. Cát Bà là quần đảo có nhiều tiềm năng khai thác du lịch, do có nhiều điểm đến độc đáo. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ ba danh hiệu quốc gia và quốc tế gồm Vườn quốc gia Cát Bà, Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vịnh Lan Hạ còn thuộc top vịnh đẹp nhất thế giới, mang vẻ đẹp yên bình, thích hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Nắm được xu thế phát triển của Hải Phòng, nhiều tập đoàn bất động sản lớn bắt đầu rót vốn tại khu vực này. Một trong những dự án đang được triển khai tại Cát Bà là Flamingo Cat Ba Resorts với sự đầu tư mạnh tay của Tập đoàn Flamingo.

Tọa lạc bên vịnh Lan Hạ xinh đẹp, “đặc sản” của Resort Home Flamingo Cat Ba Resorts là không gian kết hợp hài hòa giữa sự thoáng đãng, cảnh quan xanh, vẻ đẹp của vịnh biển và hệ thống “rừng xanh trên cao” được thiết kế độc quyền bởi chủ đầu tư Flamingo Holding Group.

Được mệnh danh là "nhà xanh trên đỉnh vịnh xanh", dự án càng đặc biệt ấn tượng bởi vị trí độc tôn, sau lưng là rừng nguyên sinh rộng lớn, trước mặt là bãi biển Cát Cò đẹp nhất Đông Nam Á cùng vịnh xanh yên bình, giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp được thiên nhiên ưu ái nơi đảo Ngọc.





Đi kèm với không gian sống thiên đường, hòa quyện trọn vẹn cùng thiên nhiên là những tiện ích, dịch vụ tiêu chuẩn cao, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp. Chủ sở hữu Resort Home Flamingo Cat Ba Resorts sẽ được chăm sóc đặc biệt bởi đa tầng tiện ích, đa tầng trải nghiệm.

Có thể kể đến một số tiện ích nội khu nổi bật như: khu khoáng nóng đẳng cấp bậc nhất Cát Bà, đồng thời là khu khoáng nóng hiếm hoi tại Việt Nam được thiết kế giữa lưng chừng trời; tổ hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe - làm đẹp SEVA Spa & Beauty Destination quy mô lớn; hệ tiện ích trên không, nơi chủ nhân tận hưởng những phút giây thảnh thơi quý giá với Sky Bar, "cầu mây" Sky Walk, bể bơi bốn mùa, chuỗi nhà hàng 5 sao Á - Âu…

Một lý do không thể bỏ qua Flamingo Cat Ba Resorts là dự án đã đi vào hoạt động, chất lượng sản phẩm và thương hiệu chủ đầu tư đã được kiểm chứng qua loạt giải thưởng quốc tế.

Hiện tại, quỹ căn biệt thự cuối cùng đang được mở bán. Theo đại diện chủ đầu tư, mua biệt thự tại thời điểm này, khách hàng sẽ đón sóng du lịch phục hồi sau dịch cùng những ưu đãi hiếm có: thẻ "All In Passport Diamond" với đặc quyền sử dụng toàn bộ dịch vụ trên toàn hệ thống Flamingo Group, 5 đêm nghỉ miễn phí trước bàn giao, chương trình chia sẻ lợi nhuận lên đến 85%...

