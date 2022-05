FLC báo lỗ nặng, ROS chưa công bố tài chính do không có người ký tên

Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu thuần 1.085 tỉ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, FLC báo lỗ sau thuế hơn 465,4 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 42,5 tỉ đồng. Đây là mức lỗ lớn nhất mà Tập đoàn FLC phải chịu kể từ quý 2/2020. Theo giải trình của FLC, trong 3 tháng đầu năm 2022, công ty thu hẹp mảng kinh doanh thương mại và doanh thu bất động sản giảm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Đặc biệt, chi phí tài chính tăng mạnh lên 161 tỉ đồng, gấp gần ba lần cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay và dự phòng các khoản đầu tư. Ngoài ra, FLC còn chịu lỗ 265 tỉ đồng vì khoản đầu tư trong các công ty liên doanh - liên kết, trong khi quý 1/2021 khoản mục này có lãi gần 18 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nợ phải trả của FLC tăng thêm gần 2.100 tỉ đồng, chủ yếu do tăng các khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn (1.207 tỉ đồng) và vay ngắn hạn (1.169 tỉ đồng). Nợ vay hiện vào mức 7.100 tỉ đồng và các chủ nợ lớn nhất của FLC có Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Việt Nam (Sacombank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Ngân hàng TMCP Phương Đông…

Tương tự, Công ty CP đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (GAB) báo cáo quý 1/2022 đạt doanh thu hơn 65,4 tỉ đồng và cũng bị lỗ hơn 1 tỉ đồng. Công ty giải trình do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, thị trường tiêu thụ hàng hóa cũng như mặt hàng nông sản đầu năm giảm, cùng với giá hàng hóa đầu vào và nguyên liệu tăng cao khiến công ty bị thua lỗ. Mới đây, GAB không thể tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2022 vào ngày 28.4 do chỉ có 1 cổ đông tham dự.





Riêng Công ty CP Xây dựng FLC FAROS (ROS) công bố chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2021 lẫn Báo cáo tài chính quý 1/2022 do vẫn chưa có người đại diện ký vào Báo cáo tài chính. Trước đó, bà Hương Trần Kiều Dung là người đại diện pháp luật của công ty đã bị bắt tạm giam và công ty đã nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật thành bà Nguyễn Bình Phương nhưng vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi.

Còn Công ty CP Nông dược H.A.I (HAI) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) xin gia hạn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2022. Cụ thể, HAI trình bày do hệ thống lưu trữ dữ liệu và phần mềm kế toán đang gặp sự cố, công ty chưa thể hoàn thành việc đối chiếu số liệu và lập báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2022...