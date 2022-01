Gã thợ mộc đóng đinh vào đầu con gái nhân tình rất lỳ lợm, không ‘ngáo đá’

Bé Đ.N.A (3 tuổi, trú xã Canh Nậu, H.Thạch Thất, Hà Nội) vẫn hôn mê, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất; làm nghề thợ mộc) về tội "giết người", sau khi bị can này nhiều lần hành hạ dã man, đóng 9 cây đinh vào đầu bé N.A.

Trước đó, ngày 18.1, Công an H.Thạch Thất nhận tin báo từ bệnh viện về việc tiếp nhận bé N.A trong tình trạng nguy kịch, trong sọ có 9 cây đinh, có dấu hiệu bị bạo hành, nên đã vào cuộc điều tra, truy xét, đồng thời báo cáo Công an TP.Hà Nội.

Ngay trong ngày 18.1, công an đã triệu tập Huyên và Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, trú xã Canh Nậu; mẹ đẻ bé N.A) lên làm việc và xác định Huyên là người đã hành hạ dã man bé N.A.

Theo điều tra viên, việc xác định nơi ở và triệu tập Huyên làm việc là quá trình gấp rút để tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của gã thợ mộc này.

Ban đầu, Huyên quanh co, phủ nhận việc đã hành hạ bé N.A, khi công an hỏi về những lần bé N.A từng phải nhập viện cấp cứu vì những thương tích, dị vật trong người thì Huy đổ lỗi do bé gái nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.





Tuy nhiên, qua phân tích cơ chế dẫn đến thương tích của bé N.A cộng với tài liệu thu được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã buộc Huyên phải cúi đầu nhận tội.

“Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn đặt câu hỏi Huyên có bệnh lý tâm thần, ngáo đá, nhưng tôi khẳng định hoàn toàn không. Gia đình Huyên thuộc diện căn bản. Huyên rất lỳ lợm, chưa có tiền án, tiền sự, sống độc lập từ lâu, thuê nhà trọ nhiều nơi trước khi cặp kè với mẹ bé N.A”, điều tra viên cho hay.

Ông Nguyễn Trung Hưng (55 tuổi, trú xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất; bố đẻ của Huyên) cho biết đã rất đau lòng khi biết Huyên là thủ phạm gây ra sự việc. Theo ông Hưng, nếu con trai phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo ông Hưng, Huyên bị khiếm thính từ nhỏ, ông và vợ đều công tác trong quân đội nên đưa Huyên theo lên đơn vị sinh sống. Học hết lớp 12, ông Hưng cho Huyên về quê ở với bà nội và bác gái. Hàng ngày, Huyên đi làm mộc.

Hơn 1 tháng trước, trong một lần ông Hưng về quê có công việc, Huyên dẫn chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, trú xã Canh Nậu) về ra mắt. Huyên nói có tình cảm với chị Luyến và bạn gái đang có bầu 6 tháng, xin bố mẹ cho cưới.

“Luyến giới thiệu ở xã Canh Nậu, đã có 3 con và đã đơn phương ly dị chồng; 2 con đầu chồng nuôi, còn Luyến nuôi con nhỏ. Tôi không đồng ý cho cưới. Tôi nói hai đứa quan hệ có bầu, đứa con không có tội, phải giữ lại. Tuy nhiên, sau này đẻ phải xét nghiệm AND, nếu đúng con của Huyên thì gia đình nhận về nuôi, nhưng không chấp nhận Luyến làm con dâu trong nhà”, ông Hưng nói.