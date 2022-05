Gái xinh từ chối hẹn hò khiến Quyền Linh ủng hộ: 'Tôi cũng sẽ không bấm nút'

Cụ thể trong tập 793 Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Lục Xuân Thăng (41 tuổi), làm thiết kế ở Đà Lạt và Thu Thảo (28 tuổi), là giáo viên tiếng Anh mầm non ở TP.HCM.

Theo chia sẻ, Xuân Thăng trải qua nhiều mối tình. Trong đó, mối tình với bạn gái 16 tuổi của anh khiến hai MC chú ý. Nam khách mời tâm sự cuộc tình chỉ kéo dài được 2 tháng thì anh quyết định dừng lại vì "sợ ở tù" nếu bản thân đi quá giới hạn. Sau mối tình này, suốt 9-10 năm sau Xuân Thăng không quen ai vì giai đoạn này trải qua nhiều thăng trầm, biến cố. "Nhưng vài năm gần đây em quen nhiều người lắm nhưng không có sự rung động", anh nói. Đến với chương trình, đàng trai đưa ra tiêu chí tìm bạn gái phải xinh, thích nghe nhạc ngoại, thích thể thao và... thích bia.

Phía bên kia, Thu Thảo khiến Ngọc Lan liên tục xuýt xoa vì vẻ ngoài nữ tính và xinh đẹp. Nữ khách mời tiết lộ mình chỉ trải qua hai mối tình từ thời cấp 3 đến sinh viên. Còn suốt 8 năm qua, Thu Thảo chưa có thêm mối tình nào. Cô chia sẻ: "Do môi trường làm việc của em chỉ toàn con nít với phụ huynh thôi, đồng nghiệp cũng chỉ là nữ. Em cũng hơi kén. Một lý do khác là do em ít đi chơi, thường em sẽ không chọn nhậu nhẹt mà chỉ đi cà phê cuối tuần".

Bày tỏ về hình mẫu bạn trai, Thu Thảo muốn người yêu cao từ 1,68m trở lên, ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định. Cô đặc biệt không thích người đàn ông gia trưởng, tính toán và vô tâm. Khi Quyền Linh đặt vấn đề khoảng cách tuổi tác giữa cặp đôi, Thu Thảo tâm sự bản thân cô cũng chưa mường tượng ra được trở ngại nếu tuổi tác chênh lệch. Bên cạnh đó, nữ giáo viên thẳng thắn: "Nếu muốn em di chuyển theo bạn nam thì bạn nam phải ổn định. Vì em đã bỏ hết sự nghiệp ở đây rồi, em lên Đà Lạt thì sẽ hơi bấp bênh mà".

Không để cặp đôi chờ lâu, ông mai bà mối chính thức cho cả hai gặp mặt. Ngay từ giây phút gặp mặt, Xuân Thăng đã hỏi thẳng: "Em có muốn về Đà Lạt với anh không?". Điều này khiến Thu Thảo có chút bối rối, sau đó cô bày tỏ mình chưa nghĩ tới và cần thời gian để suy nghĩ.





Ngay cả Quyền Linh cũng không đồng tình với câu hỏi của đàng trai. Anh cho rằng lần đầu gặp mặt, cả hai nên cảm nhận về đối phương rồi tính đến lịch trình hẹn hò trước vì khoảng cách TP.HCM - Đà Lạt có chút trở ngại. Tuy nhiên, Xuân Thăng chỉ vẽ ra được kế hoạch nếu cô gái ở Đà Lạt, "còn TP.HCM thì khó thiệt vì em không biết chơi gì ở đây". Tiếp đó, Xuân Thăng nói rằng nếu bạn gái yêu và muốn về Đà Lạt sống thì mình luôn sẵn sàng cưới. Anh cũng đã lên kế hoạch để tổ chức một đám cưới nhỏ nhỏ ở Đà Lạt.

Ở vai trò người mai mối, Quyền Linh chưa cảm nhận được sự quyết liệt trong cách nói chuyện của đàng trai. Anh cho rằng Xuân Thăng nên cố gắng nhiều hơn nếu muốn chinh phục Thu Thảo. Nam MC cũng tạo nhiều điều kiện để nam khách mời được nắm tay, chia sẻ cảm xúc với đối phương. Khi đứng đối diện với bạn gái xinh đẹp, Xuân Thăng không nhìn thẳng mặt và nói: "Anh cũng không biết thuyết phục vì nãy giờ anh cũng nói rồi. Không biết em hiểu hết những gì anh nói chưa. Chắc em cũng hiểu là anh muốn đưa em về Đà Lạt để sinh sống và làm việc trên đó. Còn TP.HCM thì anh chịu thua rồi".

Đến giây phút quyết định, chỉ có nửa trái tim của Xuân Thăng sáng đèn, còn Thu Thảo đã từ chối bấm nút hẹn hò. Nói về lý do từ chối, cô bộc bạch: "Hai người đã rất lâu rồi không ở trong một mối quan hệ, nhưng anh lại chứng tỏ cho em thấy là anh không muốn theo đuổi em lắm".

Trước tình huống này, Quyền Linh bất ngờ ủng hộ quyết định của nữ khách mời. Anh thẳng thắn: "Nếu anh là Thảo, anh cũng không bấm". Tiếp lời là Ngọc Lan: "Nếu tôi là Thảo, tôi cũng không bấm. Em ấy đẹp như thế này mà, nhìn cũng không nhìn nữa. Bạn nam ngại hả?". Đáp lại, Xuân Thăng nói mình cũng không rung động lắm nên chưa thật sự muốn chinh phục.