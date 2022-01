Gal Gadot gây tranh cãi khi vào vai Nữ hoàng Cleopatra

Bản làm lại Cleopatra có Gal Gadot đóng chính đang được tiến hành bởi nữ đạo diễn Kari Skogland, người từng làm phim The Falcon and the Winter Soldier. Skogland thay thế Patty Jenkins thực hiện dự án Cleopatra. Bộ phim gây ra tranh cãi khi được công bố lên kế hoạch sản xuất lần đầu tiên vào tháng 12.2020 do “siêu nữ anh hùng” Gal Gadot được chọn vào vai Nữ hoàng Ai Cập mang tính biểu tượng.

Ngôi sao của bom tấn Wonder Woman 1984 là diễn viên người Israel đóng vai một nhân vật lịch sử thuộc châu Phi. Trước đây minh tinh Elizabeth Taylor từng vào vai Cleopatra trong bộ phim cùng tên năm 1963 do Joseph L. Mankiewicz đạo diễn. Bất chấp sự phẫn nộ, Gal Gadot mới đây đã nói với tạp chí InStyle rằng bộ phim Cleopatra cô đóng sẽ là “câu chuyện mà thế giới cần nghe thời hiện đại”.

“Tôi không thể tiết lộ nhiều nhưng có thể nói với các bạn rằng chúng ta sẽ kỷ niệm câu chuyện Cleopatra. Chúng tôi không những cho thấy một nữ hoàng gợi cảm, hấp dẫn như thế nào, mà còn thể hiện một bộ óc đầy chiến lược và thông minh, cũng như mức độ ảnh hưởng của bà vẫn còn đối với thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay. Tôi đã xem tất cả các bộ phim Cleopatra nhưng cảm thấy chúng ta cần kể câu chuyện mà thế giới cần nghe thời hiện đại”, Gal Gadot cho biết.





Nữ diễn viên 36 tuổi đã phản ứng lại sự phẫn nộ của dư luận xung quanh việc cô chọn vai Cleopatra trong một cuộc phỏng vấn trên kênh BBC tiếng Ả Rập. Gal Gadot bảo vệ việc nhận vai vào thời điểm đó và nói: “Trước hết, nếu bạn muốn đúng với sự thật thì Cleopatra là người Macedonia. Chúng tôi đang tìm kiếm một nữ diễn viên Macedonia có thể phù hợp với Cleopatra nhưng không có trong khi tôi thì rất mê Cleopatra”.

Rồi Gal Gadot khẳng định: “Tôi luôn trân trọng di sản của Cleopatra và tôn vinh biểu tượng lịch sử tuyệt vời mà tôi vô cùng ngưỡng mộ này… Bạn biết đấy, ai cũng có thể làm bộ phim về Cleopatra và ai cũng có thể thủ vai Nữ hoàng Ai Cập. Tôi rất mê Cleopatra và tôi sẽ là nhân vật này”.

Ngoài dự án Cleopatra, Gal Gadot sẽ tham gia tiếp Wonder Woman 3 - bom tấn tiếp theo của Wonder Woman 1984 - đang lên kế hoạch sản xuất.