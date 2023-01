Game thủ hưởng lợi khi tiền điện tử lao dốc

Đầu tháng 12.2022, một loạt card đồ họa (GPU) đã quay trở lại trên các kệ hàng tại Dospara, cửa hàng linh kiện máy tính ở quận Akihabara, nơi tập trung hàng điện tử nổi tiếng của thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Điều này khác xa so với những ngày đầu năm 2021 khi các kệ hàng đó hầu như trống không.

GPU là linh kiện máy tính rất quan trọng đối với những hoạt động sử dụng nhiều dữ liệu như chơi game và chỉnh sửa video. Khả năng xử lý khối lượng tính toán lớn cùng một lúc cũng khiến chúng trở nên rất phù hợp để khai thác tiền điện tử. Giá tiền điện tử tăng mạnh vào năm 2021 thúc đẩy nhu cầu lớn hơn đối với GPU, nhưng lại ảnh hưởng đến các game thủ và những tệp khách hàng phổ biến khác vì họ vừa có ít sự lựa chọn, vừa phải mua hàng với giá cao.

Nvidia đã phản ứng với tình trạng trên bằng cách sản xuất GPU có tỷ lệ băm thấp hơn như GeForce RTX 3060 ra mắt tháng 2.2021 để giảm khả năng khai thác tiền điện tử. Đồng thời, công ty cũng tung ra sản phẩm được thiết kế riêng cho hoạt động khai thác. Nhưng đó cũng là lúc tiền điện tử bắt đầu lao dốc. Theo CoinDesk, một Bitcoin có giá khoảng 17.000 USD vào cuối tháng 12.2022, thấp hơn khoảng 80% so với mức cao kỷ lục ghi nhận hồi tháng 11.2021. Giá trị Ethereum cũng giảm khoảng 80%.

“Hiện tại có rất ít lợi ích cho những người khai thác, tiền điện tử đang mất giá trị ngay cả khi chi phí khai thác tăng lên”, Takeshi Kamada, Giám đốc điều hành của trang web so sánh giá Kakaku.com, nói.

Việc khai thác cũng phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng trên cơ sở môi trường. Theo Nvidia, Ethereum, động lực chính đằng sau nhu cầu GPU liên quan đến tiền điện tử, đã chuyển sang cơ chế loại bỏ nhu cầu khai thác vào tháng 9.2022. Việc thu hẹp hoạt động khai thác tiền điện tử có nghĩa là ngành này sẽ có ít tác động hơn đến thị trường card đồ họa.





Nikkei dẫn dữ liệu từ nền tảng so sánh giá Aucfan cho biết, card đồ họa được bán với giá trung bình khoảng 18.737 yên (tương đương 144 USD) tại các cửa hàng trực tuyến vào tháng 11.2022, giảm khoảng 60% so với tháng 5.2021. Số lượng card được bán đấu giá cũng giảm khoảng 40% so với cùng kỳ, xuống còn 5.379 card.

“Các lô hàng sắp tới sẽ ổn định hơn. Chúng tôi có thể đề xuất nhiều tùy chọn cho các game thủ và người sáng tạo video, điều này giúp công việc của chúng tôi dễ dàng hơn”, Shoki Hisasue, người quản lý cửa hàng Dospara, bày tỏ sự nhẹ nhõm.

Trong khi đó, đại diện một cửa hàng linh kiện máy tính khác cho biết “những người thích chơi game trên máy tính có thể mua card đồ họa ngay bây giờ”. Theo công ty nghiên cứu Newzoo International của Hà Lan, thị trường game toàn cầu sẽ mở rộng khoảng 10% từ năm 2022 đến 2025, lên 211,2 tỉ USD.