6 đội tuyển vào Tứ kết giải đấu Call of Duty Mobile Tournament

Các chiến đội này cùng hai khách mời đặc biệt là ProGK và Oxygen Esports sẽ bắt đầu Vòng Tứ kết – hạng mục Multiplayer trong khuôn khổ giải đấu online Call of Duty Mobile Tournament vào ngày 17g00 ngày 28 - 29.11.

Vòng Tứ kết sẽ được phát sóng trực tiếp tại các kênh cộng đồng:

- Fanpage CODM Esports VN: https://www.facebook.com/CODM.Esports.Vietnam

Cả 6 chiến đội nói trên đã có một Vòng loại trực tiếp đáng nhớ với nhiều kịch tính & bất ngờ. Nếu Thich San Bot vượt qua vòng loại như một cuộc dạo chơi (chiến đội này đã chiến thắng áp đảo đối thủ trong cả hai lượt vòng loại 1 và 2) thì SevenClowns & F9 team lại gặp một chút khó khăn trước F9 Plus & MVP Gaming STR. Tuy nhiên, bằng thực lực của mình cùng một chút may mắn, họ đã có tên ở Vòng Tứ kết. Riêng với F9 Plus – cơ hội của họ trở lại khi thắng áp đảo 2-0 trong lượt Bo3 với MVP Gaming STR.

Trong khi đó, King Of MP khá chật vật với những lần chạm trán đội Legend Fake & Good Genius Oldmans. Họ đã phải rất quyết tâm để khẳng định bản thân, “quả ngọt” mà họ nhận được là trở thành top 3 của vòng thi đấu này.

Có thể nói, Good Genius Young là một đội tuyển gặp nhiều khó khăn nhất trong Vòng loại trực tiếp. Họ đã có mặt ở vòng Tứ kết sau những nỗ lực hết mình, dù so 05 đội còn lại thì sức mạnh của Good Genius Young cũng không quá cách biệt. Kỳ vọng rằng trong vòng thi đấu sắp tới, đội tuyển này sẽ tỏa sáng & có thành tích thi đấu tốt hơn.

Theo nhận định của cộng đồng thì Vòng tứ kết sẽ thực sự bùng nổ khi có mặt hai khách mời là ProGK và Oxygen Esports. Đây là hai đội tuyển với các thành viên dày dạn đấu giải, có kỹ năng đáng gờm ở chế độ Multiplayer, cả ProGK và Oxygen Esports sẽ khiến 6 đội tuyển còn lại phải dè chừng khi đối đầu.

Bán kết giải diễn ra vào ngày 4.12 và Chung kết tìm nhà vô địch sẽ được xác định vào ngày 6.12.

Song song với hạng giải Multiplayer đầy kịch tính thì Battle Royale cũng đã và đang được khởi tranh để phục vụ cộng đồng. Ngày 22.11 vừa qua là ngày thi đấu đầu tiên của các tay thiện xạ ở chế độ chơi này, hiện 100 players xuất sắc nhất đã ghi danh. Trong đó Top 5 trận đấu đã dành cho các tuyển thủ TSB.Bee (trận 1), SEA.PiuPiuHT (trận 2), GO.GấuCon (trận 3) và FT.Thắng-LG (trận 5), phần thưởng dành cho mỗi tuyển thủ là 1.000.000 VND. Riêng trận 4, kết thúc trận nhưng cả hai FT.Thắng-LG vs SEA.RexHT đều đã ngã xuống cùng lúc nên phần thưởng chia đôi, tức mỗi tuyển thủ nhận 500.000 VND. Ngày thi đấu đầu tiên của Battle Royale được xem là khá thành công, kỳ vọng ngày thứ hai (1.12) sẽ còn kịch tính và bất ngờ hơn nữa.

Call of Duty Mobile Tournament là giải đấu online đầu tiên của Call of Duty Mobile được tổ chức trong những tháng cuối năm 2020 nhằm tạo sân chơi, thúc đẩy cộng đồng, tôn vinh kỹ năng tuyển thủ FPS ở hạng mục Multiplayer & Battle Royale. 60 triệu VND là tổng giải thưởng của Multiplayer còn Battle Royale là 15 triệu VND cùng nhiều quà tặng độc đáo, cá tính dành cho các thành viên tham gia thi đấu.

Được biết, trong thời gian tới, Call of Duty: Mobile VN tiếp tục duy trì các sân chơi cộng đồng, giải đấu để game thủ thỏa sức tung hoành & trải nghiệm với thể loại FPS kinh điển này.