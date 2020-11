Among Us là tựa game di động hot nhất hiện nay với gần 75 triệu lượt tải

Trong 2 tháng liên tục, Among Us luôn là tựa game di động được tải nhiều nhất trên toàn thế giới. Thông tin này được thống kê bởi công ty Sensor Tower.

Theo đó, tựa game này đã được tải về xấp xỉ 74,8 triệu lần vào tháng 10. Trong đó, Ấn Độ chiếm 15% tổng số lượt tải, còn Mỹ đóng góp 11,6%. Among Us cũng đứng đầu bảng xếp hạng số lần tải game trong cả 2 nền tảng Google Play Store và App Store của Apple.

5 tựa game còn lại nằm trong top những tựa game được tải nhiều nhất bao gồm Join Clash 3D, Garena Free Fire và Genshin Impact. Genshin Impact đứng hạng 5 trong danh sách này ngay từ tháng đầu tiên mới ra mắt. Tuy nhiên tựa game này theo dự tính lại là game di động có doanh thu cao nhất trong tháng 10, với số doanh thu khoảng 5,5 nghìn tỉ VNĐ (239 triệu USD).

Theo ước tính của Sensor Tower, dù rằng Among Us đã có một tháng cực kỳ thành công thì tựa game này đã giảm đáng kể lượt tải game từ tháng 9. Vào Vào tháng 9, Among Us đã được tải xuống tổng cộng 83,8 triệu lần, trong đó Mỹ chiếm 23,2% tổng số lượt tải.